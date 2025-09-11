Витяг про несудимість тепер доступний онлайн: МВС спростило процедуру для громадян
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про можливість отримання паперового витягу про несудимість онлайн. Замовити послугу можна через сайт МВС або застосунок "Дія", обравши зручний спосіб отримання.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що отримати паперовий витяг про несудимість тепер можна без відвідування офісу МВС – усе здійснюється онлайн. Про це міністр повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Як заявив Клименко, раніше цю послугу можна було отримати лише особисто або через законного представника, але сьогодні достатньо кількох кліків у мережі.
За словами міністра, громадяни можуть замовити витяг про наявність або відсутність судимості, включно з апостилем, через "Єдине вікно для громадян" на сайті МВС або через застосунок "Дія".
Процедура проста – необхідно авторизуватися в системі, заповнити електронну форму, обрати "паперовий витяг", визначити зручний спосіб отримання – в МВС, у відділенні Укрпошти або кур’єрською доставкою.
Таким чином, громадяни можуть замовити витяг із проставленням апостилю або без нього, не виходячи з дому, що значно економить час і зменшує черги в установах.
Сервіс доступний за посиланням: https://services.mvs.gov.ua
