Ексклюзив
09:51 • 1400 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 4510 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 13554 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 32475 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 42576 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 93628 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50056 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47644 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43515 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84893 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Витяг про несудимість тепер доступний онлайн: МВС спростило процедуру для громадян

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про можливість отримання паперового витягу про несудимість онлайн. Замовити послугу можна через сайт МВС або застосунок "Дія", обравши зручний спосіб отримання.

Витяг про несудимість тепер доступний онлайн: МВС спростило процедуру для громадян

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що отримати паперовий витяг про несудимість тепер можна без відвідування офісу МВС – усе здійснюється онлайн. Про це міністр повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Як заявив Клименко, раніше цю послугу можна було отримати лише особисто або через законного представника, але сьогодні достатньо кількох кліків у мережі.

За словами міністра, громадяни можуть замовити витяг про наявність або відсутність судимості, включно з апостилем, через "Єдине вікно для громадян" на сайті МВС або через застосунок "Дія".

У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку27.08.25, 17:11 • 2589 переглядiв

Процедура проста – необхідно авторизуватися в системі, заповнити електронну форму, обрати "паперовий витяг", визначити зручний спосіб отримання – в МВС, у відділенні Укрпошти або кур’єрською доставкою.

Таким чином, громадяни можуть замовити витяг із проставленням апостилю або без нього, не виходячи з дому, що значно економить час і зменшує черги в установах.

Сервіс доступний за посиланням: https://services.mvs.gov.ua

Діти українських захисників отримують допомогу на навчання через "Дію" - Мінцифри10.09.25, 18:23 • 2800 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоТехнології