Эксклюзив
09:51 • 1490 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 4686 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 13633 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 32604 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 42642 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 93726 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50070 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47650 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43527 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 84972 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Выписка о несудимости теперь доступна онлайн: МВД упростило процедуру для граждан

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о возможности получения бумажной выписки о несудимости онлайн. Заказать услугу можно через сайт МВД или приложение "Дія", выбрав удобный способ получения.

Выписка о несудимости теперь доступна онлайн: МВД упростило процедуру для граждан

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что получить бумажную выписку о несудимости теперь можно без посещения офиса МВД – все осуществляется онлайн. Об этом министр сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Как заявил Клименко, ранее эту услугу можно было получить только лично или через законного представителя, но сегодня достаточно нескольких кликов в сети.

По словам министра, граждане могут заказать выписку о наличии или отсутствии судимости, включая апостиль, через "Единое окно для граждан" на сайте МВД или через приложение "Дія".

В приложении "Дія" стала доступна услуга регистрации адреса в общежитии27.08.25, 17:11 • 2589 просмотров

Процедура проста – необходимо авторизоваться в системе, заполнить электронную форму, выбрать "бумажную выписку", определить удобный способ получения – в МВД, в отделении Укрпочты или курьерской доставкой.

Таким образом, граждане могут заказать выписку с проставлением апостиля или без него, не выходя из дома, что значительно экономит время и уменьшает очереди в учреждениях.

Сервис доступен по ссылке: https://services.mvs.gov.ua

Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры10.09.25, 18:23 • 2804 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии