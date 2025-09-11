Выписка о несудимости теперь доступна онлайн: МВД упростило процедуру для граждан
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о возможности получения бумажной выписки о несудимости онлайн. Заказать услугу можно через сайт МВД или приложение "Дія", выбрав удобный способ получения.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что получить бумажную выписку о несудимости теперь можно без посещения офиса МВД – все осуществляется онлайн. Об этом министр сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Как заявил Клименко, ранее эту услугу можно было получить только лично или через законного представителя, но сегодня достаточно нескольких кликов в сети.
По словам министра, граждане могут заказать выписку о наличии или отсутствии судимости, включая апостиль, через "Единое окно для граждан" на сайте МВД или через приложение "Дія".
Процедура проста – необходимо авторизоваться в системе, заполнить электронную форму, выбрать "бумажную выписку", определить удобный способ получения – в МВД, в отделении Укрпочты или курьерской доставкой.
Таким образом, граждане могут заказать выписку с проставлением апостиля или без него, не выходя из дома, что значительно экономит время и уменьшает очереди в учреждениях.
Сервис доступен по ссылке: https://services.mvs.gov.ua
