Вирішила поїхати в Німеччину до родичів: у Павлограді 101-річна жінка оформила закордонний паспорт
Київ • УНН
У Павлограді 101-річна жінка звернулася до Міграційної служби для оформлення закордонного паспорта. Вона планує поїхати до Німеччини до своїх родичів, а сусіди допомогли їй у цьому процесі.
У Дніпропетровській області 101-річна бабуся прийшла оформлювати закордонний паспорт, щоб поїхати в Німеччину до своїх родичів, передає УНН із посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.
Деталі
У Павлограді за отриманням послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звернулась жінка 1924 року народження.
Бабуся, яка проживає одна, виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів у віці 101 року. Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті, допомогли у розв'язанні цього питання. Вони супроводили жінку до найближчого відділу Міграційної служби, де працівники ДМС оформили літній жінці закордонний паспорт.
