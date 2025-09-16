$41.230.05
Вирішила поїхати в Німеччину до родичів: у Павлограді 101-річна жінка оформила закордонний паспорт

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Павлограді 101-річна жінка звернулася до Міграційної служби для оформлення закордонного паспорта. Вона планує поїхати до Німеччини до своїх родичів, а сусіди допомогли їй у цьому процесі.

Вирішила поїхати в Німеччину до родичів: у Павлограді 101-річна жінка оформила закордонний паспорт

У Дніпропетровській області 101-річна бабуся прийшла оформлювати закордонний паспорт, щоб поїхати в Німеччину до своїх родичів, передає УНН із посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

Деталі

У Павлограді за отриманням послуги з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон звернулась жінка 1924 року народження.

Бабуся, яка проживає одна, виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів у віці 101 року. Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті, допомогли у розв'язанні цього питання. Вони супроводили жінку до найближчого відділу Міграційної служби, де працівники ДМС оформили літній жінці закордонний паспорт.

Скільки українців отримали закордонні паспорти та ID-картки за рік - відповідь МВС17.01.25, 10:27 • 27025 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Дніпропетровська область
Німеччина
Павлоград