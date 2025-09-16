Решила поехать в Германию к родственникам: в Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт
В Павлограде 101-летняя женщина обратилась в Миграционную службу для оформления загранпаспорта. Она планирует поехать в Германию к своим родственникам, а соседи помогли ей в этом процессе.
В Павлограде за получением услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратилась женщина 1924 года рождения.
Бабушка, проживающая одна, изъявила желание поехать в Германию к своим родственникам в возрасте 101 года. Неравнодушные соседи, которые заботятся о ее состоянии и ухаживают за ней в повседневной жизни, помогли в решении этого вопроса. Они сопроводили женщину в ближайший отдел Миграционной службы, где сотрудники ГМС оформили пожилой женщине загранпаспорт.
