Решила поехать в Германию к родственникам: в Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 7996 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 10250 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 23581 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 38254 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 22064 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 35058 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 34651 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16014 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36821 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23714 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
38%
750мм
Популярные новости
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 28574 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 33478 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 17828 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 12883 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 12524 просмотра
публикации
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 7982 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 12691 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 38240 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 35052 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 34647 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 4284 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 12173 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 47501 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 46535 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51177 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Решила поехать в Германию к родственникам: в Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Павлограде 101-летняя женщина обратилась в Миграционную службу для оформления загранпаспорта. Она планирует поехать в Германию к своим родственникам, а соседи помогли ей в этом процессе.

Решила поехать в Германию к родственникам: в Павлограде 101-летняя женщина оформила загранпаспорт

В Днепропетровской области 101-летняя бабушка пришла оформлять загранпаспорт, чтобы поехать в Германию к своим родственникам, передает УНН со ссылкой на Миграционную службу Днепропетровской области.

Детали

В Павлограде за получением услуги по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу обратилась женщина 1924 года рождения.

Бабушка, проживающая одна, изъявила желание поехать в Германию к своим родственникам в возрасте 101 года. Неравнодушные соседи, которые заботятся о ее состоянии и ухаживают за ней в повседневной жизни, помогли в решении этого вопроса. Они сопроводили женщину в ближайший отдел Миграционной службы, где сотрудники ГМС оформили пожилой женщине загранпаспорт.

Сколько украинцев получили загранпаспорта и ID-карты за год - ответ МВД17.01.25, 10:27 • 27025 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Днепропетровская область
Германия
Павлоград