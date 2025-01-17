Сколько украинцев получили загранпаспорта и ID-карты за год - ответ МВД

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В 2024 году в Украине оформлено почти 2,63 млн загранпаспортов и 1,32 млн ID-карточек. Также выдано более 17 тыс. видов на жительство и выявлено 3058 неурегулированных мигрантов.

В Украине в 2024 году оформили почти 2,63 млн загранпаспортов и 1,32 млн ID-карточек, сообщили в МВД Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Почти 2 630 000 загранпаспортов и более 1 320 000 ID- карточек оформили специалисты Государственной миграционной службы за прошлый год", - говорится в сообщении.

Кроме того, миграционники оформили более 17 000 видов на временное проживание и почти 9 000 видов на постоянное проживание. За прошлый год 7 883 человека получили гражданство Украины по рождению или территориальному происхождению, еще 60 - по Указу Президента Украины. Защита в Украине предоставлена 53 лицам.

В сфере противодействия нелегальной миграции, в 2024 году Государственная миграционная служба обнаружила 3058 неурегулированных мигрантов.

Дополнение

По данным МВД, подразделения Государственной миграционной службы в течение 2023 года оформили гражданам Украины более 2,7 млн загранпаспортов и более 1,4 млн ID-карт.

Паспорт Украины поднялся на 30-е место в мировом рейтинге08.01.25, 16:45 • 23716 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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