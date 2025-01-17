Скільки українців отримали закордонні паспорти та ID-картки за рік - відповідь МВС

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Київ • УНН

 • 26928 перегляди

У 2024 році в Україні оформлено майже 2,63 млн закордонних паспортів та 1,32 млн ID-карток. Також видано понад 17 тис. посвідок на тимчасове проживання та виявлено 3058 неврегульованих мігрантів.

В Україні у 2024 році оформили майже 2,63 млн закордонних паспортів та 1,32 млн ID-карток, повідомили у МВС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Майже 2 630 000 закордонних паспортів та понад 1 320 000 ID- карток оформили фахівці Державної міграційної служби за минулий рік", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, міграційники оформили понад 17 000 посвідок на тимчасове проживання та майже 9 000 посвідок на постійне проживання. За минулий рік 7 883 людини набули громадянство України за народженням або територіальним походженням, ще 60 - за Указом Президента України. Захист в Україні надано 53 особам.

У сфері протидії нелегальній міграції, у 2024 році Державна міграційна служба виявила 3058 неврегульованих мігрантів.

Доповнення

За даними МВС, підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

Паспорт України піднявся на 30-е місце у світовому рейтингу08.01.25, 16:45 • 25123 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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