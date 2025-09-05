Випустили за кордон щонайменше 80 військовозобов’язаних: затримано п’ятьох прикордонників

$41.350.02
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 10579 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 10474 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 19200 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 27673 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45928 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38643 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40197 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40688 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30969 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським 5 вересня, 02:33
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер 06:58
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці 07:47
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме 07:57
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці 07:47
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції 06:13
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту 4 вересня, 18:50
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними 4 вересня, 09:16
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату 4 вересня, 07:53
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки" 4 вересня, 10:35
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними 4 вересня, 09:16
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків 4 вересня, 07:43
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж 3 вересня, 19:15
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Випустили за кордон щонайменше 80 військовозобов’язаних: затримано п’ятьох прикордонників

Київ • УНН

 • 102 перегляди

П'ятьох прикордонників затримано на Львівщині за сприяння незаконному виїзду чоловіків призовного віку. Вони забезпечили перетин кордону щонайменше 80 особам, не маючи на це права.

Випустили за кордон щонайменше 80 військовозобов’язаних: затримано п’ятьох прикордонників

У Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску. ДБР провело понад 40 обшуків. Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Держприкордонслужба, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у ДБР, працівники бюро спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Військовослужбовці одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, в умовах воєнного стану, сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку за межі України

- йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, у пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

За даними слідства, таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.

На початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень:

  • порушення правил несення прикордонної служби (ч. 3 ст. 419 КК України)
    • та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

      Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а за ці статті передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

      Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність керівної ланки прикордонного загону.

      Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів - квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані доходи.

      У межах провадження проведено понад 40 обшуків.

      Доповнення

      За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора з початку вересня 2025 року прокурорами організовано проведення операції "Ухилянт". У ході операції викрито масштабні схеми щодо незаконного зняття з військового обліку, незаконного бронювання та переправлення через державний кордон України понад 270 військовозобов’язаних осіб.

      СБУ та поліція зірвали масштабну схему ухилянтів у Києві: у фігурантів вилучили понад 17 млн грн готівки19.08.25, 13:58 • 3636 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоКримінал та НП
      Державний кордон України
      Львівська область
      Державна прикордонна служба України
      Україна
      Польща