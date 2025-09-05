Выпустили за границу по меньшей мере 80 военнообязанных: задержаны пятеро пограничников
Киев • УНН
Пятеро пограничников задержаны на Львовщине за содействие незаконному выезду мужчин призывного возраста. Они обеспечили пересечение границы по меньшей мере 80 лицам, не имея на это права.
Во Львовской области задержаны пятеро пограничников, способствовавших незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Госпогранслужба, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в ГБР, сотрудники бюро совместно с Управлением внутренней и собственной безопасности ГПСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.
Военнослужащие одного из пограничных отрядов Западного регионального управления Госпогранслужбы, в условиях военного положения, способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста за пределы Украины
По информации ГБР, в пункте пропуска на границе с Польшей они умышленно нарушали правила проверки документов: не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.
По данным следствия, таким образом должностные лица обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
В начале сентября всех пятерых военнослужащих задержали по подозрению в совершении уголовных правонарушений:
- нарушение правил несения пограничной службы (ч. 3 ст. 419 УК Украины)
- и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а за эти статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность руководящего звена пограничного отряда.
Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров - квартир, дома, земельного участка, ценных авто и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные доходы.
В рамках производства проведено более 40 обысков.
Дополнение
По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора с начала сентября 2025 года прокурорами организовано проведение операции "Уклонист". В ходе операции разоблачены масштабные схемы по незаконному снятию с воинского учета, незаконному бронированию и переправке через государственную границу Украины более 270 военнообязанных лиц.
