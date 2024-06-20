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Вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації: СБУ і Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради Горвата

Київ • УНН

 • 22069 перегляди

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради Горвата, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики.

Вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації: СБУ і Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради Горвата

Служба безпеки України і Національна поліція затримали "на гарячому" депутата Ужгородської міськради Мирослава Горвата, який вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами, передає УНН.

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами 

- йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, йдеться про депутата Мирослава Горвата.

"За різні суми хабарів чиновник гарантував їм "пришвидшену" процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди", - додають в СБУ.

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Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Павло Башинський

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