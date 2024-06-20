Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали "на горячем" депутата Ужгородского горсовета Мирослава Горвата, который требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам, передает УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили на коррупции депутата Ужгородского горсовета, который входит в руководящий состав местного департамента соцполитики. По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о депутате Мирославе Горвате.

"За разные суммы взяток чиновник гарантировал им "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью. Правоохранители задержали депутата с поличным во время получения им неправомерной выгоды", - добавляют в СБУ.

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Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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