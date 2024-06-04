Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения пограничников пытались подкупить 1100 раз. Всего предлагали 12,2 млн грн. об этом сообщили и Госпогранслужбе, передает УНН.

1 100 прекращенных попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 12 миллионов 270 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте - именно такими сейчас являются общие цифры прекращенных пограничниками попыток подкупа в пунктах пропуска через государственную границу с начала введения в Украине правового режима военного положения - говорится в сообщении.

В ГНСУ рассказали, что в большинстве случаев пытались дать взятку лица призывного возраста, которые хотели незаконно выехать за пределы территории Украины, в том числе по поддельным документам.

В течение мая 2024 года были пресечены 37 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 993 763 гривен.

Самый большой размер взятки - 8 000 долларов США. Его предлагали военнослужащему Белгород-Днестровского пограничного отряда при содействии в незаконном пересечении госграницы без соответствующих на это законных оснований.

В ведомстве напомнили, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу – является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.

Пограничники при пересечении границы не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно военно-учетный документ - ГПСУ