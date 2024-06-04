Понад тисячу разів прикордонникам пропонували хабар з початку повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення прикордонники припинили 1100 спроб дачі хабаря на загальну суму 12,2 млн грн у національній та іноземній валюті.
Від початку повномасштабного вторгнення прикордонників намагались підкупити 1100 разів. Загалом пропонували 12,2 млн грн. Про це повідомили и Держприкордонслужбі, передає УНН.
1 100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску через державний кордон з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану
В ДПСУ розповіли, що у більшості випадків намагались дати хабар особи призовного віку, які хотіли незаконно виїхати за межі території України, в тому числі за підробленими документами.
Протягом травня 2024 року були припинені 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень.
Найбільший розмір хабаря - 8 000 доларів США. Його пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння в незаконному перетині держкордону без відповідних на це законних підстав.
У відомстві нагадали, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі – є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.
Прикордонники при перетині кордону не беруть до уваги додаток “Резерв+”, а перевіряють виключно військово-обліковий документ - ДПСУ23.05.24, 09:02 • 14119 переглядiв