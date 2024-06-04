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Понад тисячу разів прикордонникам пропонували хабар з початку повномасштабного вторгнення

Понад тисячу разів прикордонникам пропонували хабар з початку повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 17167 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення прикордонники припинили 1100 спроб дачі хабаря на загальну суму 12,2 млн грн у національній та іноземній валюті.

Від початку повномасштабного вторгнення прикордонників намагались підкупити 1100 разів. Загалом пропонували 12,2 млн грн. Про це повідомили и Держприкордонслужбі, передає УНН

1 100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску  через державний кордон з початку введення в Україні  правового режиму воєнного стану

- йдеться у повідомленні.

В ДПСУ розповіли, що у більшості випадків намагались дати хабар особи призовного віку, які  хотіли незаконно виїхати за межі території України, в тому числі за підробленими документами. 

Протягом травня 2024 року були припинені 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень.

Найбільший розмір хабаря -  8 000 доларів США. Його пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння  в незаконному перетині держкордону без відповідних на це законних підстав.

У відомстві нагадали, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі – є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.

Прикордонники при перетині кордону не беруть до уваги додаток “Резерв+”, а перевіряють виключно військово-обліковий документ - ДПСУ23.05.24, 09:02 • 14119 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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