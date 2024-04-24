На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть

На Львовщине задержали военного, который требовал у мобилизованного 3 тыс. долларов США за помощь в переводе его в тыловую часть. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Правоохранители выяснили, что мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ровенской области. Он обратился к должностному лицу службы правопорядка консультацией относительно дальнейшего прохождения службы и назначения в воинскую часть.

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Тот заверил, что за 3 тыс. долларов США может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ривненщине. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий.

Правоохранители задержали фигуранта после получения всей суммы взятки. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Предусмотренное статьей наказание лишение свободы на срок до 8 лет - резюмировали в ГБР.

Дополнение

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается, изучается причастность к противоправной деятельности других должностных лиц.

Напомним

Во Львовской области задержали медицинскую работницу, которая выдавала фальшивые справки об инвалидности военнообязанным за вознаграждение в размере 7 000 тыс. долларов, привлекая к этому врачей из разных медицинских учреждений.