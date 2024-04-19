ГБР разоблачило мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали деньги у людей

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под видом сотрудников ГБР выманивали у людей деньги. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

В частности, по оперативной информации, люди, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР.

Они предлагали широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов" - от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и тому подобное.

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По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, документируются и устанавливается полный круг лиц причастных к сделкам. - резюмировали в ГБР.

Сейчас правоохранители проводят обыски по местам жительства подозреваемых, изымаются доказательства противоправной деятельности.

Напомним

Служба безопасности задержала двух мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных, обещая обмен. Обоим фигурантам уже сообщили о подозрении.