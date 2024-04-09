В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые работали под видом благотворительного фонда и присвоили себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали якобы на помощь детям. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве.

Детали

Псевдоблаготворителей разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления полиции Киева.

Установлено, что фигуранты дела зарегистрировали благотворительную организацию и под видом благотворительного фонда выманивали деньги якобы на помощь детям.

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Мошенники привлекли к противоправной деятельности наемных лиц для работы в колл-центре, которые осуществляли телефонные звонки и убеждали граждан в необходимости перевода денег на благотворительность. Кроме того, злоумышленники размещали в сети Интернет ложную информацию о благотворительных проектах.

Таким образом злоумышленники получили на счет благотворительной организации около пяти миллионов гривен в качестве благотворительных взносов, которые в дальнейшем вывели на подконтрольные банковские счета и потратили на собственные нужды.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Киева и области, во время которых изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих их противоправную деятельность. Сейчас следователи Дарницкого управления полиции по согласованию Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование благотворительных пожертвований, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения прибыли, в особо крупном размере, во время военного положения - резюмировали правоохранители.

Отмечается, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним,

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