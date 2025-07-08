Вимагав гроші за оформлення допомоги родині загиблого захисника: затримано родича посадовця ТЦК

Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону під час отримання частини неправомірної вигоди затримала жителя Запорізької області за вимагання грошей за оформлення допомоги родині загиблого захисника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Слідчі зʼясували, що чоловік використовував родинні зв’язки із посадовою особою з ТЦК та СП Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди. І вимагав гроші у родин, які зверталися по допомогу.

У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодній подачі документів, а у подальшому – оформленні та отримані одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого військовослужбовця.

Фігурант кримінальної справи оцінив свої послуги у 50% від грошових коштів, які сім’я загиблого отримуватиме в подальшому.

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Протягом шести місяців він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, із грошових коштів, нарахованих сім’ї загиблого військовослужбовця.

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