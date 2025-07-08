Вимагав гроші за оформлення допомоги родині загиблого захисника: затримано родича посадовця ТЦК

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 15040 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
12:25 • 17825 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
11:24 • 25569 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
10:13 • 35397 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 41770 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
09:37 • 38560 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
09:02 • 38912 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
8 липня, 03:46 • 82551 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 114569 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 116049 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3.5м/с
41%
743мм
Популярнi новини
У Києві невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці в авто: стрілка шукають8 липня, 05:19 • 7838 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні8 липня, 05:38 • 61174 перегляди
Кількість постраждалих у ДТП з автобусом "Київ-Дніпро" зросла до 338 липня, 06:01 • 40972 перегляди
Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати8 липня, 07:20 • 73813 перегляди
У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР09:41 • 21421 перегляди
Публікації
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком14:33 • 2235 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 15043 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 169017 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 155953 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 177556 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Кирило Буданов
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Китай
Іспанія
Греція
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 141497 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 329640 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 167106 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 282246 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 303069 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Дія (сервіс)
Facebook
Ґардіан
Вашингтон пост

Вимагав гроші за оформлення допомоги родині загиблого захисника: затримано родича посадовця ТЦК

Київ • УНН

 • 185 перегляди

У Запоріжжі затримано чоловіка, який вимагав 50% від одноразової грошової допомоги у родини загиблого військовослужбовця. Він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, використовуючи родинні зв’язки з посадовцем ТЦК.

Вимагав гроші за оформлення допомоги родині загиблого захисника: затримано родича посадовця ТЦК

Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону під час отримання частини неправомірної вигоди затримала жителя Запорізької області за вимагання грошей за оформлення допомоги родині загиблого захисника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Слідчі зʼясували, що чоловік використовував родинні зв’язки із посадовою особою з ТЦК та СП Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди. І вимагав гроші у родин, які зверталися по допомогу.

У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодній подачі документів, а у подальшому – оформленні та отримані одноразової грошової допомоги сім’ї загиблого військовослужбовця.

Фігурант кримінальної справи оцінив свої послуги у 50% від грошових коштів, які сім’я загиблого отримуватиме в подальшому.

Порушення з боку ТЦК: Лубінець повідомив про понад 1,5 тисячі скарг від громадян01.05.25, 11:58 • 10742 перегляди

Протягом шести місяців він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, із грошових коштів, нарахованих сім’ї загиблого військовослужбовця.

НАЗК після перевірки декларацій посадовців ТЦК та СП виявив порушення на 36,8 млн грн27.05.25, 18:25 • 2795 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9