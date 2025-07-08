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Требовал деньги за оформление помощи семье погибшего защитника: задержан родственник должностного лица ТЦК

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В Запорожье задержан мужчина, который требовал 50% от единовременной денежной помощи у семьи погибшего военнослужащего. Он незаконно получил более 1,3 млн грн, используя родственные связи с должностным лицом ТЦК.

Требовал деньги за оформление помощи семье погибшего защитника: задержан родственник должностного лица ТЦК

Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона во время получения части неправомерной выгоды задержала жителя Запорожской области за вымогательство денег за оформление помощи семье погибшего защитника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Следователи выяснили, что мужчина использовал родственные связи с должностным лицом из ТЦК и СП Запорожской области для получения неправомерной выгоды. И вымогал деньги у семей, которые обращались за помощью.

В 2024 году он начал вымогать у родных погибшего воина деньги за содействие в беспрепятственной подаче документов, а в дальнейшем – оформлении и получении единовременной денежной помощи семье погибшего военнослужащего.

Фигурант уголовного дела оценил свои услуги в 50% от денежных средств, которые семья погибшего будет получать в дальнейшем.

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В течение шести месяцев он незаконно получил более 1,3 млн грн из денежных средств, начисленных семье погибшего военнослужащего.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
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