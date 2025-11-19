$42.090.03
Вимагав 2 млн доларів за викрадення кардіолога: у Києві затримали псевдоправоохоронця

Київ

 • 1330 перегляди

Київський суд засудив чоловіка до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за викрадення столичного лікаря-кардіолога та вимагання 2 мільйонів доларів. Зловмисник, видаючи себе за співробітника спецслужби, силоміць посадив 66-річного лікаря в авто, одягнув йому на голову мішок та погрожував вбивством.

Вимагав 2 млн доларів за викрадення кардіолога: у Києві затримали псевдоправоохоронця

До 10 років увʼязнення засудили чоловіка, який під виглядом співробітника спецслужби, силоміць змусив столичного лікаря-кардіолога сісти в авто, після чого вимагав у нього два мільйони доларів. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Інцидент стався у березні 2024 року у Солом'янському районі столиці.  До поліції надійшло звернення свідка, який бачив, що двоє невідомих силою змусили літнього чоловіка сісти до авто й повезли його у невідомому  напрямку.  Ще тоді оперативники, встановили, що до злочину причетні двоє мешканців столиці 1970 та 1979 років народження.

Правоохоронці зʼясували, що потерпілим був 66-річний лікар-кардіолог, який обіймав посаду завідувача відділенням однієї зі столичних лікарень. Злочинці підійшли до нього на вулиці та під виглядом спецслужбовців силоміць посадили у свій транспортний засіб. Далі зловмисники одягнули на голову чоловіку чорний мішок та почали вимагати у літнього чоловіка два мільйони доларів під загрозою вбивства. Не отримавши грошей, псевдоправоохоронці забрали 15 тисяч гривень та відпустили потерпілого.

У ході слідства зʼясували, що головний фігурант -  55-річний киянин, заздалегідь готувався до викрадення. Він зібрав необхідну інформацію про лікаря та  підробив службове посвідчення. Під час обшуків були вилучені транспортні засоби, якими користувалися нападники, рації, засоби зв’язку та зброя. Його затримали за статтею 208 КПК України.

На той момент, слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Наразі, Солом’янський районний суд визнав зловмисника винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд щодо його спільника наразі триває.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві затримали 41-річного чоловіка, який обіцяв влаштувати киянина на роботу до правоохоронних органів за 25 тисяч доларів.

Олександра Месенко

