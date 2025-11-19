Требовал 2 млн долларов за похищение кардиолога: в Киеве задержали псевдоправоохранителя

$42.150.06
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киевский суд приговорил мужчину к 10 годам заключения с конфискацией имущества за похищение столичного врача-кардиолога и вымогательство 2 миллионов долларов. Злоумышленник, выдавая себя за сотрудника спецслужбы, силой посадил 66-летнего врача в авто, надел ему на голову мешок и угрожал убийством.

К 10 годам заключения приговорили мужчину, который под видом сотрудника спецслужбы силой заставил столичного врача-кардиолога сесть в автомобиль, после чего требовал у него два миллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Подробности

Инцидент произошел в марте 2024 года в Соломенском районе столицы. В полицию поступило обращение свидетеля, который видел, что двое неизвестных силой заставили пожилого мужчину сесть в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Еще тогда оперативники установили, что к преступлению причастны двое жителей столицы 1970 и 1979 годов рождения.

Правоохранители выяснили, что потерпевшим был 66-летний врач-кардиолог, занимавший должность заведующего отделением одной из столичных больниц. Преступники подошли к нему на улице и под видом спецслужбистов силой посадили в свое транспортное средство. Далее злоумышленники надели на голову мужчине черный мешок и начали требовать у пожилого мужчины два миллиона долларов под угрозой убийства. Не получив денег, псевдоправоохранители забрали 15 тысяч гривен и отпустили потерпевшего.

В ходе следствия выяснилось, что главный фигурант - 55-летний киевлянин, заранее готовился к похищению. Он собрал необходимую информацию о враче и подделал служебное удостоверение. Во время обысков были изъяты транспортные средства, которыми пользовались нападавшие, рации, средства связи и оружие. Его задержали по статье 208 УПК Украины.

На тот момент следователи, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 4 ст. 186 – грабеж, совершенный в условиях военного положения и ч. 4 ст. 189 – вымогательство.

Сейчас Соломенский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебное разбирательство в отношении его сообщника сейчас продолжается.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве задержали 41-летнего мужчину, который обещал устроить киевлянина на работу в правоохранительные органы за 25 тысяч долларов.

Александра Месенко

