Требовал 2 млн долларов за похищение кардиолога: в Киеве задержали псевдоправоохранителя

К 10 годам заключения приговорили мужчину, который под видом сотрудника спецслужбы силой заставил столичного врача-кардиолога сесть в автомобиль, после чего требовал у него два миллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Подробности

Инцидент произошел в марте 2024 года в Соломенском районе столицы. В полицию поступило обращение свидетеля, который видел, что двое неизвестных силой заставили пожилого мужчину сесть в автомобиль и увезли его в неизвестном направлении. Еще тогда оперативники установили, что к преступлению причастны двое жителей столицы 1970 и 1979 годов рождения.

Правоохранители выяснили, что потерпевшим был 66-летний врач-кардиолог, занимавший должность заведующего отделением одной из столичных больниц. Преступники подошли к нему на улице и под видом спецслужбистов силой посадили в свое транспортное средство. Далее злоумышленники надели на голову мужчине черный мешок и начали требовать у пожилого мужчины два миллиона долларов под угрозой убийства. Не получив денег, псевдоправоохранители забрали 15 тысяч гривен и отпустили потерпевшего.

В ходе следствия выяснилось, что главный фигурант - 55-летний киевлянин, заранее готовился к похищению. Он собрал необходимую информацию о враче и подделал служебное удостоверение. Во время обысков были изъяты транспортные средства, которыми пользовались нападавшие, рации, средства связи и оружие. Его задержали по статье 208 УПК Украины.

На тот момент следователи, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 4 ст. 186 – грабеж, совершенный в условиях военного положения и ч. 4 ст. 189 – вымогательство.

Сейчас Соломенский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судебное разбирательство в отношении его сообщника сейчас продолжается.

Напомним

