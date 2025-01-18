Викрито мережу агентів фсб, які коригували ракетні удари по Україні

Служба безпеки України викрила агентурну мережу фсб, яка діяла у Києві та Харківській області, коригуючи російські повітряні удари по об’єктах Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що резидентом (керівником) ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства "Київський метрополітен". За матеріалами справи, посадовець був завербований у 2015 році в москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником фсб. Його особу вже встановлено кіберфахівцями Служби безпеки - йдеться у повідомленні.

За інформацією, завербованого агента перевели у "режим очікування" і "розконсервували" його після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджері.

Завданням агента було створення мережі для збору інформації про базування і переміщення українських військових, а також наведення ракетних і дронових атак рашистів.

Крім того, чоловік діяв не сам, він також залучив своїх знайомих. Зокрема, харків’янина, який після мобілізації залишив військову частину, а до цього 10 років працював на Укрзалізниці і водія міжнародних автоперевезень.

Дезертир відслідковував рух військових ешелонів ЗСУ, а водій – під виглядом робочих поїздок – зливав координати блокпостів та підрозділів Сил оборони. Також до злочинної ддіяльності агентурної групи були залучені рідний брат і мати фігуранта.

Повідомляється, що керівник агентурної групи отримував від поплічників "потрібні" геолокації, узагальнював їх та передавав "звіти" своєму російському куратору. За даними слідства, резидент особисто наводив ракетні удари по Києву, що підтверджується його перехопленими розмовами.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентури і затримали її резидента у Києві. Одночасно у Харкові було затримано агента-дезертира.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами роботи на рф. Також виявлено вогнепальну зброю, яку передано на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим та двом родичам керівника ворожого осередку про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику групи – водію міжнародних рейсів, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Судді Господарського суду Києва повідомили про підозру у держзраді через незаконне стягнення коштів з держбюджету. Кошти були стягнуті на користь міноборони рф за неіснуючий борг 1996-1997 років.