Разоблачена сеть агентов фсб, которые корректировали ракетные удары по Украине

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть фсб, которая действовала в Киеве и Харьковской области, корректируя российские воздушные удары по объектам Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Установлено, что резидентом (руководителем) вражеской ячейки был действующий инженер коммунального предприятия «Киевский метрополитен». По материалам дела, чиновник был завербован в 2015 году в Москве во время личной встречи с кадровым сотрудником фсб. Его личность уже установлена киберспециалистами Службы безопасности - говорится в сообщении.

По информации, завербованного агента перевели в «режим ожидания» и «расконсервировали» его после начала полномасштабной войны через сообщение в мессенджере.

Задачей агента было создание сети для сбора информации о базировании и перемещении украинских военных, а также наведения ракетных и дроновых атак рашистов.

Кроме того, мужчина действовал не сам, он также привлек своих знакомых. В частности, харьковчанина, который после мобилизации оставил воинскую часть, а до этого 10 лет работал на Укрзализныце и водителя международных автоперевозок.

Дезертир отслеживал движение военных эшелонов ВСУ, а водитель - под видом рабочих поездок - сливал координаты блокпостов и подразделений Сил обороны. Также к преступной деятельности агентурной группы были привлечены родной брат и мать фигуранта.

Сообщается, что руководитель агентурной группы получал от приспешников «нужные» геолокации, обобщал их и передавал «отчеты» своему российскому куратору. По данным следствия, резидент лично наводил ракетные удары по Киеву, что подтверждается его перехваченными разговорами.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления российской агентуры и задержали ее резидента в Киеве. Одновременно в Харькове был задержан агент-дезертир.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на рф. Также обнаружено огнестрельное оружие, которое передано на экспертизу.

Следователи Службы безопасности сообщили двум задержанным и двум родственникам руководителя враждебной ячейки о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей.

Решается вопрос о сообщении о подозрении третьему участнику группы - водителю международных рейсов, который скрывается за границей. Злоумышленникам грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Судье Хозяйственного суда Киева сообщили о подозрении в госизмене из-за незаконного взыскания средств из госбюджета. Средства были взысканы в пользу минобороны рф за несуществующий долг 1996-1997 годов.