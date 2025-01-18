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Судді Господарського суду Києва повідомили про підозру за рішення в інтересах міноборони рф - ДБР

Судді Господарського суду Києва повідомили про підозру за рішення в інтересах міноборони рф - ДБР

Київ • УНН

 • 34312 перегляди

Судді Господарського суду Києва повідомили про підозру у держзраді через незаконне стягнення коштів з держбюджету. Кошти були стягнуті на користь міноборони рф за неіснуючий борг 1996-1997 років.

Чинному судді Господарського суду Києва повідомили про підозру через незаконне стягнення коштів з держбюджету на користь армії країни-агресора. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

"Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави", - ідеться в повідомленні.

"Діючому судді Господарського суду міста Києва, Президенту-втікачу та Прем’єр-міністру його часів повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 у редакції від 05.04.2001)", - вказали також в Офісі Генпрокурора.

За даними ДБР, встановлено, що ще у 2011 році рф залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи.

Як повідомляється, керівництвом рф був розроблений план, згідно з яким фінансування обороноздатності та збройних сил росії фінансувалися б за рахунок Державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу.

Тож, як вказали у ДБР, у 2011 році міністр оборони рф звернувся до керівництва України з листом про вимагання повернути неіснуючий борг у $405,5 млн, що начебто виник ще у 1996-1997 роках за поставлений природний газ. 

"Наша держава не мала жодного відношення до боргу комерційного підприємства і не могла нести за нього відповідальність. Проте колишне керівництво країни у 2011 році почали наголошувати у ЗМІ, що Україна має погасити вказану суму міністерству оборони рф. Крім того, був підготовлений лист до СБУ з проханням притягнути до кримінальної відповідальності керівника суб’єкта господарювання за нібито перекладання на державу цього боргу", - зазначає ДБР.

Відповідно, задля того, щоб провернути цю схему, як повідомили у ДБР, до неї залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва для стягнення "боргу" на користь рф за неправомірним рішенням суду.

За розробленою фігурантами схемою, як вказано, "у серпні 2012 року до Господарського суду Києва мо рф подало позов до Кабінету міністрів України про стягнення понад 3 мільярдів гривень з держбюджету".

"На виконання зазначеного незаконного рішення суду на користь рф з України було стягнуто частину коштів. Після початку агресії рф проти нашої країни та зміни керівництва держави, іншим суддею Господарського суду у 2014 році скасовано це незаконне рішення, однак повернути безпідставно стягнуті в інтересах росії гроші так і не вдалося. За даними слідства ці кошти пішли на фінансування так званої сво", - повідомляє ДБР.

Нардепу кількох скликань повідомили про підозру у держзраді: про кого йдеться18.01.25, 13:19 • 36339 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаКримінал та НП

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