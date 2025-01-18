Действующему судье Хозяйственного суда Киева сообщили о подозрении из-за незаконного взыскания средств из госбюджета в пользу армии страны-агрессора. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству государства", - говорится в сообщении.

"Действующему судье Хозяйственного суда города Киева, Президенту-беглецу и Премьер-министру его времен сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 в редакции от 05.04.2001)", - указали также в Офисе Генпрокурора.

По данным ГБР, установлено, что еще в 2011 году рф привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева, а также руководителей различных звеньев судебной системы.

Как сообщается, руководством рф был разработан план, согласно которому финансирование обороноспособности и вооруженных сил россии финансировались бы за счет государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга.

Поэтому, как указали в ГБР, в 2011 году министр обороны рф обратился к руководству Украины с письмом о требовании вернуть несуществующий долг в $405,5 млн, который якобы возник еще в 1996-1997 годах за поставленный природный газ.

"Наше государство не имело никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могло нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начали подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму министерству обороны рф. Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга", - отмечает ГБР.

Соответственно, для того, чтобы провернуть эту схему, как сообщили в ГБР, к ней привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания "долга" в пользу РФ по неправомерному решению суда.

По разработанной фигурантами схеме, как указано, "в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева мо рф подало иск к Кабинету министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета".

"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу рф с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии рф против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах россии деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование так называемой своенравной", - сообщает ГБР.

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