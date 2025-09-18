$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 3946 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 4378 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 6200 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 14409 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12280 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37085 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41367 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32334 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31198 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34507 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 17821 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 19222 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 13629 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12106 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 7728 перегляди
Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга

Київ • УНН

 • 92 перегляди

З початку вересня понад 1000 українців за кордоном скористалися виїзним консульським обслуговуванням. Міністерство закордонних справ активізує такі послуги для спрощення доступу до сервісів.

Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга

Міністерство закордонних справ України повідомило про збільшення кількості виїзних консульських обслуговувань в українських посольствах по світу, завдяки чому у вересні додатково понад 1000 українців отримали доступ до консульських послуг. Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН.

Розуміємо, що в умовах збільшення кількості запитів у найбільш "навантажених" країнах громадянам може бути непросто зловити "слоти" в е-Черзі та попасти на консульський прийом. Тому постійно шукаємо шляхи спрощення доступу до сервісів МЗС за допомогою цифровізації, спрощення процедур і тепер також активізації виїзних консульських обслуговувань

- сказав Сибіга.

Він пояснив, що це означає, що не лише громадяни йдуть до консульств, але і консульства йдуть до громадян разом із мобільними пристроями для надання послуг і обслуговують їх безпосередньо там, де вони мешкають.

Для цього ми комплектуємо консульські команди необхідним обладнанням та реорганізовуємо роботу. З початку вересня вже 38 закордонних дипломатичних установ у країнах із найбільшим навантаженням, де зафіксовано тривалий час очікування громадян на візит в "е-Черзі", отримали доручення активізувати виїзні обслуговування. За ці два тижні відбулися 18 таких виїзних консульських прийомів, під час яких понад 1000 громадян скористалися додатковою можливістю отримати доступ до послуг

- розповів міністр.

Зазначається, що всього до кінця року заплановане проведення ще 62 додаткових виїзних обслуговувань.

Оформлення заповітів за кордоном: в Мін’юсті пояснили алгоритм дій26.08.25, 21:42 • 4138 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоПолітикаНаші за кордоном
Андрій Сибіга
Україна