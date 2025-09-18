Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга

Міністерство закордонних справ України повідомило про збільшення кількості виїзних консульських обслуговувань в українських посольствах по світу, завдяки чому у вересні додатково понад 1000 українців отримали доступ до консульських послуг. Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН.

Розуміємо, що в умовах збільшення кількості запитів у найбільш "навантажених" країнах громадянам може бути непросто зловити "слоти" в е-Черзі та попасти на консульський прийом. Тому постійно шукаємо шляхи спрощення доступу до сервісів МЗС за допомогою цифровізації, спрощення процедур і тепер також активізації виїзних консульських обслуговувань

Він пояснив, що це означає, що не лише громадяни йдуть до консульств, але і консульства йдуть до громадян разом із мобільними пристроями для надання послуг і обслуговують їх безпосередньо там, де вони мешкають.

Для цього ми комплектуємо консульські команди необхідним обладнанням та реорганізовуємо роботу. З початку вересня вже 38 закордонних дипломатичних установ у країнах із найбільшим навантаженням, де зафіксовано тривалий час очікування громадян на візит в "е-Черзі", отримали доручення активізувати виїзні обслуговування. За ці два тижні відбулися 18 таких виїзних консульських прийомів, під час яких понад 1000 громадян скористалися додатковою можливістю отримати доступ до послуг