Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис. українців за кордоном з початку вересня - Сибіга
Київ • УНН
З початку вересня понад 1000 українців за кордоном скористалися виїзним консульським обслуговуванням. Міністерство закордонних справ активізує такі послуги для спрощення доступу до сервісів.
Міністерство закордонних справ України повідомило про збільшення кількості виїзних консульських обслуговувань в українських посольствах по світу, завдяки чому у вересні додатково понад 1000 українців отримали доступ до консульських послуг. Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН.
Розуміємо, що в умовах збільшення кількості запитів у найбільш "навантажених" країнах громадянам може бути непросто зловити "слоти" в е-Черзі та попасти на консульський прийом. Тому постійно шукаємо шляхи спрощення доступу до сервісів МЗС за допомогою цифровізації, спрощення процедур і тепер також активізації виїзних консульських обслуговувань
Він пояснив, що це означає, що не лише громадяни йдуть до консульств, але і консульства йдуть до громадян разом із мобільними пристроями для надання послуг і обслуговують їх безпосередньо там, де вони мешкають.
Для цього ми комплектуємо консульські команди необхідним обладнанням та реорганізовуємо роботу. З початку вересня вже 38 закордонних дипломатичних установ у країнах із найбільшим навантаженням, де зафіксовано тривалий час очікування громадян на візит в "е-Черзі", отримали доручення активізувати виїзні обслуговування. За ці два тижні відбулися 18 таких виїзних консульських прийомів, під час яких понад 1000 громадян скористалися додатковою можливістю отримати доступ до послуг
Зазначається, що всього до кінця року заплановане проведення ще 62 додаткових виїзних обслуговувань.
