Выездным консульским обслуживанием воспользовались более 1 тыс. украинцев за границей с начала сентября - Сибига

Министерство иностранных дел Украины сообщило об увеличении количества выездных консульских обслуживаний в украинских посольствах по всему миру, благодаря чему в сентябре дополнительно более 1000 украинцев получили доступ к консульским услугам. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Понимаем, что в условиях увеличения количества запросов в наиболее "нагруженных" странах гражданам может быть непросто поймать "слоты" в е-Очереди и попасть на консульский прием. Поэтому постоянно ищем пути упрощения доступа к сервисам МИД с помощью цифровизации, упрощения процедур и теперь также активизации выездных консульских обслуживаний - сказал Сибига.

Он пояснил, что это означает, что не только граждане идут в консульства, но и консульства идут к гражданам вместе с мобильными устройствами для предоставления услуг и обслуживают их непосредственно там, где они проживают.

Для этого мы комплектуем консульские команды необходимым оборудованием и реорганизуем работу. С начала сентября уже 38 заграничных дипломатических учреждений в странах с наибольшей нагрузкой, где зафиксировано длительное время ожидания граждан на визит в "е-Очереди", получили поручение активизировать выездные обслуживания. За эти две недели состоялись 18 таких выездных консульских приемов, во время которых более 1000 граждан воспользовались дополнительной возможностью получить доступ к услугам - рассказал министр.

Отмечается, что всего до конца года запланировано проведение еще 62 дополнительных выездных обслуживаний.

