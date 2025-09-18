$41.190.02
10:41 • 978 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 5790 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 5624 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 7168 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 15132 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12525 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37600 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41593 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32426 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31289 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 5790 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 9070 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 15132 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 37600 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38844 просмотра
Выездным консульским обслуживанием воспользовались более 1 тыс. украинцев за границей с начала сентября - Сибига

Киев • УНН

 • 512 просмотра

С начала сентября более 1000 украинцев за границей воспользовались выездным консульским обслуживанием. Министерство иностранных дел активизирует такие услуги для упрощения доступа к сервисам.

Выездным консульским обслуживанием воспользовались более 1 тыс. украинцев за границей с начала сентября - Сибига

Министерство иностранных дел Украины сообщило об увеличении количества выездных консульских обслуживаний в украинских посольствах по всему миру, благодаря чему в сентябре дополнительно более 1000 украинцев получили доступ к консульским услугам. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Понимаем, что в условиях увеличения количества запросов в наиболее "нагруженных" странах гражданам может быть непросто поймать "слоты" в е-Очереди и попасть на консульский прием. Поэтому постоянно ищем пути упрощения доступа к сервисам МИД с помощью цифровизации, упрощения процедур и теперь также активизации выездных консульских обслуживаний

- сказал Сибига.

Он пояснил, что это означает, что не только граждане идут в консульства, но и консульства идут к гражданам вместе с мобильными устройствами для предоставления услуг и обслуживают их непосредственно там, где они проживают.

Для этого мы комплектуем консульские команды необходимым оборудованием и реорганизуем работу. С начала сентября уже 38 заграничных дипломатических учреждений в странах с наибольшей нагрузкой, где зафиксировано длительное время ожидания граждан на визит в "е-Очереди", получили поручение активизировать выездные обслуживания. За эти две недели состоялись 18 таких выездных консульских приемов, во время которых более 1000 граждан воспользовались дополнительной возможностью получить доступ к услугам

- рассказал министр.

Отмечается, что всего до конца года запланировано проведение еще 62 дополнительных выездных обслуживаний.

Оформление завещаний за границей: в Минюсте объяснили алгоритм действий26.08.25, 21:42 • 4138 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитикаНаши за границей
Андрей Сибига
Украина