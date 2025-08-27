Виїзд чоловіків за кордон: у мережу потрапив технічний документ, офіційного ще немає - нардеп

У мережу потрапив технічний документ, офіційно урядову постанову про можливість виїзду за кордон чоловіків ще не оприлюднено, повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Офіційно постанову щодо 18-22 роки ще не надрукував кабмін. Олексій просто злив у мережу технічний документ. Який вчора бачили багато нардепів, але тільки один це злив", - зазначив Федієнко.

І вказав: "Чекаємо офіційний документ від кабміну".

Нагадаємо

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко показав текст постанови щодо дозволу на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, 26 серпня.