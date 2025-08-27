$41.400.03
Выезд мужчин за границу: в сеть попал технический документ, официального еще нет - нардеп

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что Кабмин еще не обнародовал постановление о выезде мужчин 18-22 лет за границу. Алексей Гончаренко ранее показал текст этого постановления, принятого правительством 26 августа.

Выезд мужчин за границу: в сеть попал технический документ, официального еще нет - нардеп

В сеть попал технический документ, официально правительственное постановление о возможности выезда за границу мужчин еще не обнародовано, сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Официально постановление по 18-22 годам еще не напечатал кабмин. Алексей просто слил в сеть технический документ. Который вчера видели многие нардепы, но только один это слил", - отметил Федиенко.

И указал: "Ждем официальный документ от кабмина".

Напомним

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко показал текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет.

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, 26 августа.

Юлия Шрамко

Политика
Telegram
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Алексей Гончаренко