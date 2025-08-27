Выезд мужчин за границу: в сеть попал технический документ, официального еще нет - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что Кабмин еще не обнародовал постановление о выезде мужчин 18-22 лет за границу. Алексей Гончаренко ранее показал текст этого постановления, принятого правительством 26 августа.
В сеть попал технический документ, официально правительственное постановление о возможности выезда за границу мужчин еще не обнародовано, сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Официально постановление по 18-22 годам еще не напечатал кабмин. Алексей просто слил в сеть технический документ. Который вчера видели многие нардепы, но только один это слил", - отметил Федиенко.
И указал: "Ждем официальный документ от кабмина".
Напомним
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко показал текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет.
Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, 26 августа.