Выезд мужчин за границу: в сеть попал технический документ, официального еще нет - нардеп

В сеть попал технический документ, официально правительственное постановление о возможности выезда за границу мужчин еще не обнародовано, сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Официально постановление по 18-22 годам еще не напечатал кабмин. Алексей просто слил в сеть технический документ. Который вчера видели многие нардепы, но только один это слил", - отметил Федиенко.

И указал: "Ждем официальный документ от кабмина".

Напомним

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко показал текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет.

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, 26 августа.