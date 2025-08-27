Виїзд за кордон для чоловіків з 18 до 22 років: нардеп показав текст постанови

$41.400.03
07:59 • 10708 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 22777 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 21420 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 93391 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 64395 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 136960 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 149054 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149922 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58715 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 154051 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Популярнi новини
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 21418 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 19369 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 15322 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 13412 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 10282 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 9430 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 22783 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 57357 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 54967 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 136964 перегляди
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 3984 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 5334 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 10596 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 18265 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 68699 перегляди
Виїзд за кордон для чоловіків з 18 до 22 років: нардеп показав текст постанови

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Постанова дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 21 року включно, з 22 років виїзд заборонено, повідомив нардеп.

Виїзд за кордон для чоловіків з 18 до 22 років: нардеп показав текст постанови

Оприлюднено текст постанови щодо дозволу на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років. Його показав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Постанова про перетин кордону 18-22 річних. Перетинати кордон можуть особи 18-21 років включно. З 22 років вже не можна виїхати

- написав нардеп Олексій Гончаренко.

Доповнення

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
