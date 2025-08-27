Виїзд за кордон для чоловіків з 18 до 22 років: нардеп показав текст постанови
Київ • УНН
Постанова дозволяє перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 21 року включно, з 22 років виїзд заборонено, повідомив нардеп.
Оприлюднено текст постанови щодо дозволу на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 22 років. Його показав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Постанова про перетин кордону 18-22 річних. Перетинати кордон можуть особи 18-21 років включно. З 22 років вже не можна виїхати
Доповнення
26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.