Выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет: нардеп показал текст постановления

Обнародован текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет. Его показал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Постановление о пересечении границы 18-22-летних. Пересекать границу могут лица 18-21 лет включительно. С 22 лет уже нельзя выехать - написал нардеп Алексей Гончаренко.

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.