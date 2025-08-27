Выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет: нардеп показал текст постановления
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое разрешает пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 21 года включительно. С 22 лет выезд запрещен, сообщил нардеп
Обнародован текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет. Его показал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Постановление о пересечении границы 18-22-летних. Пересекать границу могут лица 18-21 лет включительно. С 22 лет уже нельзя выехать
Дополнение
26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.