10001 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
20567 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 20433 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 92311 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 63590 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 135631 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 148619 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149556 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58645 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153994 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет: нардеп показал текст постановления

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое разрешает пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 21 года включительно. С 22 лет выезд запрещен, сообщил нардеп

Выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет: нардеп показал текст постановления

Обнародован текст постановления о разрешении на выезд за границу для мужчин от 18 до 22 лет. Его показал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Постановление о пересечении границы 18-22-летних. Пересекать границу могут лица 18-21 лет включительно. С 22 лет уже нельзя выехать

- написал нардеп Алексей Гончаренко.

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Юлия Шрамко

