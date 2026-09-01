Вибух у поліції у Рівному забрав життя заступника начальника управління, міг здетонувати боєприпас - ДБР
Київ • УНН
У райвідділі поліції у Рівному вибух забрав життя заступника начальника управління, ще троє правоохоронців зазнали тяжких травм. ДБР перевіряє версію детонації боєприпасу через порушення правил зберігання.
Державне бюро розслідувань розслідує обставини вибуху в одному з райвідділів поліції у Рівному і вказало, хто постраждав - загинув заступник начальника управління, тяжкі травми отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів, пише УНН.
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом вибуху в одному із відділень поліції Рівного, унаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення
Як зазначили у ДБР, "вибух пролунав 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції".
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Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх госпіталізовано
Як повідомляється, "за попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин".
Працівники ДБР, за даними бюро, одразу після події розпочали невідкладні слідчі дії. Наразі вже завершено огляд місця події, вилучено уламки, службову документацію, триває допит свідків, призначено низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху.
Попередня кваліфікація правопорушення: недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК України).
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