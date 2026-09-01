Вибух у поліції у Рівному забрав життя заступника начальника управління, міг здетонувати боєприпас - ДБР

Державне бюро розслідувань розслідує обставини вибуху в одному з райвідділів поліції у Рівному і вказало, хто постраждав - загинув заступник начальника управління, тяжкі травми отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів, пише УНН.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом вибуху в одному із відділень поліції Рівного, унаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення - повідомили у ДБР.

Як зазначили у ДБР, "вибух пролунав 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції".

У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені

Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх госпіталізовано - вказали у ДБР.

Як повідомляється, "за попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин".

Працівники ДБР, за даними бюро, одразу після події розпочали невідкладні слідчі дії. Наразі вже завершено огляд місця події, вилучено уламки, службову документацію, триває допит свідків, призначено низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК України).

Вибух у відділі поліції у Рівному стався під час виконання службових обов’язків вибухотехніками, розпочато розслідування