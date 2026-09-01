Взрыв в полиции в Ровно унёс жизнь замначальника управления, мог сдетонировать боеприпас - ГБР

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства взрыва в одном из районных отделов полиции в Ровно и указало, кто пострадал: погиб заместитель начальника управления, тяжелые травмы получили руководитель одного из управлений, еще один заместитель и инспектор одного из отделов, пишет УНН.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту взрыва в одном из отделений полиции Ровно, в результате которого погиб один из правоохранителей, еще трое получили ранения - сообщили в ГБР.

Как отметили в ГБР, "взрыв прогремел 31 августа 2026 года около 15:30 во внутреннем дворе отделения полиции № 1 Ровненского районного управления полиции".

В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены

В результате детонации погиб заместитель начальника управления. Тяжелые травмы также получили руководитель одного из управлений, еще один заместитель и инспектор одного из отделов. В настоящее время они госпитализированы - указали в ГБР.

Как сообщается, "по предварительной информации, на территории учреждения мог детонировать один из боеприпасов из-за нарушения правил безопасного хранения взрывоопасных веществ".

Сотрудники ГБР, по данным бюро, сразу после происшествия начали неотложные следственные действия. В настоящее время уже завершен осмотр места происшествия, изъяты обломки, служебная документация, продолжается допрос свидетелей, назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств и причин взрыва.

Предварительная квалификация правонарушения: небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (ст. 264 УК Украины).

Взрыв в отделе полиции в Ровно произошёл во время выполнения служебных обязанностей взрывотехниками, начато расследование