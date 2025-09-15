$41.280.03
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 7408 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 14392 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 19085 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 46806 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 33556 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31155 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35433 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57311 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72896 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Вибух гранати в одеській багатоповерхівці: 52-річний чоловік загинув

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Одесі внаслідок вибуху гранати в квартирі загинув 52-річний чоловік. Його дружина та знайомий, які також були в оселі, не постраждали.

Вибух гранати в одеській багатоповерхівці: 52-річний чоловік загинув

В одній з одеських багатоповерхівок вибухнула граната, загинув 52-річний чоловік, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 52-річний чоловік. Крім нього в оселі знаходилась його дружина та знайомий. Вони не постраждали.

На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються. 

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Києві стався вибух гранати в квартирі: двоє загиблих, один постраждалий15.09.25, 16:56 • 2512 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Ручна граната
Одеська область