Вибух гранати в одеській багатоповерхівці: 52-річний чоловік загинув

В одній з одеських багатоповерхівок вибухнула граната, загинув 52-річний чоловік, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху гранати в одній із квартир багатоквартирного будинку загинув 52-річний чоловік. Крім нього в оселі знаходилась його дружина та знайомий. Вони не постраждали.

На місці працюють співробітники поліції. Всі обставини встановлюються.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

