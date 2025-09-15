$41.280.03
15:43 • 2452 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 9310 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 15310 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 19944 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 48131 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 34012 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31391 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35540 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57432 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72943 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 48129 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 29533 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 108632 просмотра
Взрыв гранаты в одесской многоэтажке: 52-летний мужчина погиб

Киев • УНН

 • 718 просмотра

В Одессе в результате взрыва гранаты в квартире погиб 52-летний мужчина. Его жена и знакомый, которые также были в доме, не пострадали.

Взрыв гранаты в одесской многоэтажке: 52-летний мужчина погиб

В одной из одесских многоэтажек взорвалась граната, погиб 52-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что в результате взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб 52-летний мужчина. Кроме него в доме находилась его жена и знакомый. Они не пострадали.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший15.09.25, 16:56 • 2704 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Ручная граната
Одесская область