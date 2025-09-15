Взрыв гранаты в одесской многоэтажке: 52-летний мужчина погиб
Киев • УНН
В Одессе в результате взрыва гранаты в квартире погиб 52-летний мужчина. Его жена и знакомый, которые также были в доме, не пострадали.
В одной из одесских многоэтажек взорвалась граната, погиб 52-летний мужчина, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что в результате взрыва гранаты в одной из квартир многоквартирного дома погиб 52-летний мужчина. Кроме него в доме находилась его жена и знакомый. Они не пострадали.
На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В Киеве произошел взрыв гранаты в квартире: двое погибших, один пострадавший15.09.25, 16:56 • 2704 просмотра