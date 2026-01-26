Вибух балона стався у багатоповерхівці під Києвом, є постраждалі

У селищі Коцюбинське під Києвом стався вибух газового балона, двоє людей отримали опіки, поліція встановлює обставини події, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.

Деталі

Про те, що в селищі Коцюбинське у Бучанському районі в одній із квартир багатоповерхівки пролунав вибух, повідомив у поліцію один із сусідів.

"Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух", - вказали у поліції.

За повідомленням, "внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано".

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Поліція закликала громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час користування газовими та електроприладами.

