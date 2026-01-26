$43.140.03
Ексклюзив
11:57 • 284 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 2212 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 8308 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 20167 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 13410 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 24687 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 19736 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26297 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36057 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30292 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Вибух балона стався у багатоповерхівці під Києвом, є постраждалі

Київ • УНН

 • 516 перегляди

У селищі Коцюбинське стався вибух туристичного газового балона, коли мешканці нагрівали воду. 69-річний чоловік та жінка отримали опіки, чоловіка госпіталізовано.

Вибух балона стався у багатоповерхівці під Києвом, є постраждалі

У селищі Коцюбинське під Києвом стався вибух газового балона, двоє людей отримали опіки, поліція встановлює обставини події, повідомили у ГУНП у Київській області, пише УНН.

Деталі

Про те, що в селищі Коцюбинське у Бучанському районі в одній із квартир багатоповерхівки пролунав вибух, повідомив у поліцію один із сусідів.

"Працівники поліції попередньо встановили, що мешканці нагрівали воду, використовуючи туристичний газовий балон, під час чого стався вибух", - вказали у поліції.

За повідомленням, "внаслідок події 69-річний житель та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості, чоловіка госпіталізовано".

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Поліція закликала громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час користування газовими та електроприладами.

На Вінниччині вибухнув газовий балон біля розпаленої печі, є загибла24.01.26, 14:13 • 4462 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
