Взрыв баллона произошел в многоэтажке под Киевом, есть пострадавшие

В поселке Коцюбинское под Киевом произошел взрыв газового баллона, два человека получили ожоги, полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

О том, что в поселке Коцюбинское в Бучанском районе в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв, сообщил в полицию один из соседей.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что жильцы нагревали воду, используя туристический газовый баллон, во время чего произошел взрыв", - указали в полиции.

По сообщению, "в результате происшествия 69-летний житель и женщина получили ожоги различной степени тяжести, мужчина госпитализирован".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция призвала граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми и электроприборами.

