Взрыв баллона произошел в многоэтажке под Киевом, есть пострадавшие
Киев • УНН
В поселке Коцюбинское произошел взрыв туристического газового баллона, когда жители нагревали воду. 69-летний мужчина и женщина получили ожоги, мужчина госпитализирован.
В поселке Коцюбинское под Киевом произошел взрыв газового баллона, два человека получили ожоги, полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
О том, что в поселке Коцюбинское в Бучанском районе в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв, сообщил в полицию один из соседей.
"Сотрудники полиции предварительно установили, что жильцы нагревали воду, используя туристический газовый баллон, во время чего произошел взрыв", - указали в полиции.
По сообщению, "в результате происшествия 69-летний житель и женщина получили ожоги различной степени тяжести, мужчина госпитализирован".
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Полиция призвала граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми и электроприборами.
