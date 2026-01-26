$43.140.03
Эксклюзив
12:45 • 254 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 3394 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 10514 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 12099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 26660 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 16391 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 29362 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21528 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27032 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36725 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Графики отключений электроэнергии
Взрыв баллона произошел в многоэтажке под Киевом, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1566 просмотра

В поселке Коцюбинское произошел взрыв туристического газового баллона, когда жители нагревали воду. 69-летний мужчина и женщина получили ожоги, мужчина госпитализирован.

Взрыв баллона произошел в многоэтажке под Киевом, есть пострадавшие

В поселке Коцюбинское под Киевом произошел взрыв газового баллона, два человека получили ожоги, полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

О том, что в поселке Коцюбинское в Бучанском районе в одной из квартир многоэтажки прогремел взрыв, сообщил в полицию один из соседей.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что жильцы нагревали воду, используя туристический газовый баллон, во время чего произошел взрыв", - указали в полиции.

По сообщению, "в результате происшествия 69-летний житель и женщина получили ожоги различной степени тяжести, мужчина госпитализирован".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция призвала граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми и электроприборами.

В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая24.01.26, 14:13 • 4481 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Техника
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Киевская область