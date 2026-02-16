$43.100.11
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 12425 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 21880 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 28606 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 56095 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 46549 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37406 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34616 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74058 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52986 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт - СБУ

Київ • УНН

 • 112 перегляди

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт - СБУ

Вибух автомобіля в Одесі вранці кваліфікували як теракт, СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження, повідомили в управлінні СБУ в Одеській області, пише УНН.

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження

- повідомили у СБУ в Одеській області.

За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. "Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією, як зазначається, проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.

"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - зазначили у СБУ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що вранці на вулиці Академіка Корольова в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.

Юлія Шрамко

