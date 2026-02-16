Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт - СБУ
Київ • УНН
СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
Вибух автомобіля в Одесі вранці кваліфікували як теракт, СБУ відкрила відповідне кримінальне провадження, повідомили в управлінні СБУ в Одеській області, пише УНН.
СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження
За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. "Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.
Служба безпеки спільно з Національною поліцією, як зазначається, проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.
"Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - зазначили у СБУ.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що вранці на вулиці Академіка Корольова в Одесі вибухнув автомобіль Toyota. Постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.