Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - СБУ
Киев • УНН
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.
Взрыв автомобиля в Одессе утром квалифицировали как теракт, СБУ открыла соответствующее уголовное производство, сообщили в управлении СБУ в Одесской области, пишет УНН.
СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство
По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. "Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Служба безопасности совместно с Национальной полицией, как отмечается, проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.
"Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - отметили в СБУ.
Напомним
Ранее сообщалось, что утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.