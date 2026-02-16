Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - СБУ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 3428 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 12621 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 22080 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 28802 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 56365 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46634 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37478 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34657 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 74076 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52998 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.3м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 8484 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16490 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 4868 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 11397 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 6562 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 56365 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110659 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 169534 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 98281 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 114874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Виктор Орбан
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 16673 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 22210 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30506 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28921 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31665 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - СБУ

Киев • УНН

 • 194 просмотра

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как теракт - СБУ

Взрыв автомобиля в Одессе утром квалифицировали как теракт, СБУ открыла соответствующее уголовное производство, сообщили в управлении СБУ в Одесской области, пишет УНН.

СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство

- сообщили в СБУ в Одесской области.

По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. "Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией, как отмечается, проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

"Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - отметили в СБУ.

Напомним

Ранее сообщалось, что утром на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota. Пострадал 56-летний мужчина, он госпитализирован.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Toyota
Одесса