Ексклюзив
10:10 • 54 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
08:17 • 7516 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 12950 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 11776 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 17468 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 26740 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44114 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44778 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42479 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 91984 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
Вибори у Нідерландах: PVV та D66 прогнозують однакову кількість мандатів у парламенті

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Після підрахунку 99% бюлетенів на парламентських виборах у Нідерландах партії D66 та PVV отримують по 26 мандатів. Різниця в голосах між ними становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса.

Вибори у Нідерландах: PVV та D66 прогнозують однакову кількість мандатів у парламенті

Після підрахунку близько 99% бюлетенів на парламентських виборах у Нідерландах ліволіберальна партія "Демократи 66" (D66) Роба Єттена та ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса, за прогнозом, отримують однакову кількість мандатів - по 26 зі 150. За останніми даними, різниця в голосах між PVV та D66 становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса, пише УНН з посиланням на NOS.

Деталі

"Через скоригований результат в Ауде-Ейсселстрік, різниця в голосах між PVV та D66 становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, ніколи раніше різниця між двома найбільшими партіями не була такою малою.

"Дві найбільші партії ніколи не мали однакової кількості місць. Однак тричі різниця була в одне місце. Востаннє це було в 2010 році, коли VVD отримала 31 місце, а PvdA – 30. У 1956 та 1959 роках також була різниця в одне місце між двома найбільшими партіями", - пише видання.

На виборах у Нідерландах перемагає ліберальна партія D66 – екзитполи29.10.25, 22:45 • 3746 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
