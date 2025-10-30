Вибори у Нідерландах: PVV та D66 прогнозують однакову кількість мандатів у парламенті
Київ • УНН
Після підрахунку 99% бюлетенів на парламентських виборах у Нідерландах партії D66 та PVV отримують по 26 мандатів. Різниця в голосах між ними становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса.
Після підрахунку близько 99% бюлетенів на парламентських виборах у Нідерландах ліволіберальна партія "Демократи 66" (D66) Роба Єттена та ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса, за прогнозом, отримують однакову кількість мандатів - по 26 зі 150. За останніми даними, різниця в голосах між PVV та D66 становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса, пише УНН з посиланням на NOS.
Деталі
"Через скоригований результат в Ауде-Ейсселстрік, різниця в голосах між PVV та D66 становить 1382 на користь партії Герта Вілдерса", - ідеться у публікації.
Як зазначає видання, ніколи раніше різниця між двома найбільшими партіями не була такою малою.
"Дві найбільші партії ніколи не мали однакової кількості місць. Однак тричі різниця була в одне місце. Востаннє це було в 2010 році, коли VVD отримала 31 місце, а PvdA – 30. У 1956 та 1959 роках також була різниця в одне місце між двома найбільшими партіями", - пише видання.
На виборах у Нідерландах перемагає ліберальна партія D66 – екзитполи29.10.25, 22:45 • 3746 переглядiв