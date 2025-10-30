Выборы в Нидерландах: PVV и D66 прогнозируют одинаковое количество мандатов в парламенте

После подсчета около 99% бюллетеней на парламентских выборах в Нидерландах леволиберальная партия "Демократы 66" (D66) Роба Йеттена и ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса, по прогнозу, получают одинаковое количество мандатов - по 26 из 150. По последним данным, разница в голосах между PVV и D66 составляет 1382 в пользу партии Герта Вилдерса, пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

"Из-за скорректированного результата в Ауде-Эйсселстрике, разница в голосах между PVV и D66 составляет 1382 в пользу партии Герта Вилдерса", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, никогда раньше разница между двумя крупнейшими партиями не была такой малой.

"Две крупнейшие партии никогда не имели одинакового количества мест. Однако трижды разница была в одно место. В последний раз это было в 2010 году, когда VVD получила 31 место, а PvdA – 30. В 1956 и 1959 годах также была разница в одно место между двумя крупнейшими партиями", - пишет издание.

На выборах в Нидерландах побеждает либеральная партия D66 – экзитполы