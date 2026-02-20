Виборча адреса ВПО - головна проблема майбутніх виборів

$43.270.03
14:46 • 4726 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 10684 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 12444 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 14685 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 28487 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 12655 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19722 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49840 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82415 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51673 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 33774 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 36256 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 20159 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 30925 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 18348 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 10403 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 18803 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 28473 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 56342 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 91609 перегляди
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 5682 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 31294 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 36597 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 34109 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 27951 перегляди
Виборча адреса ВПО - головна проблема майбутніх виборів

Київ • УНН

 • 2 перегляди

В Україні триває підготовка законодавчих пропозицій щодо організації майбутніх виборів у післявоєнних умовах, і ключові дискусії вже концентруються навколо того, як забезпечити право голосу мільйонам громадян, які змінили місце проживання через війну.

Виборча адреса ВПО - головна проблема майбутніх виборів

Наразі найпроблемнішим питанням, яке стосується майбутніх виборів в Україні,  залишається питання виборчої адреси, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила народна депутатка й правозахисниця Таміла Ташева під час засідання Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів, яке відбулося 20 лютого, передає УНН. 

Реалізація виборчих прав ВПО

Як пояснила Ташева, найбільше обговорень викликала пропозиція щодо автоматичної процедури, пов’язаної з визначенням параметрів голосування для ВПО, зареєстрованих на окупованих територіях. 

Підгрупа підтримала надання ЦВК доступу до реєстру ВПО, але застерегла, що дані в ньому можуть бути не повністю актуальними для всіх категорій громадян.

За словами парламентарки, у підгрупі обговорювали ідентифікацію виборців між реєстрами та дійшли висновку про доцільність використання унікального ідентифікатора – податкового номера (РНОКПП) – для спрощення зіставлення даних. До дискусій запрошували представників Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також, як зазначила співголова підгрупи, під час обговорення закцентували  на необхідності повідомляти виборця про зміну параметрів голосування, однак механізм такого інформування потребує технічного рішення. Серед можливих каналів називали поштові повідомлення, електронну пошту, мобільний зв’язок та застосунок "Дія".

У Раді обговорили ризики адміністрування повоєнних виборів та створення спецдільниць17.02.26, 19:07 • 3146 переглядiв

Щодо зміни виборчої адреси та місця голосування, Ташева повідомила, що підгрупа загалом підтримала запропоновану редакцію відповідних статей проєкту, які передбачають заявницький принцип у паперовій або електронній формі. Водночас окремі учасники порушували питання підтвердження нової виборчої адреси документами (наприклад, довідкою ВПО чи договором оренди), а також можливого посилення відповідальності за надання недостовірних даних.

Окремим блоком підгрупа розглядала питання документів для голосування для громадян з окупованих територій. 

Як пояснила Ташева, частина таких виборців може не мати чинних документів, зокрема через прострочення або невклеєні фото у визначенні вікові періоди, а дія окремих норм щодо чинності прострочених документів обмежена періодом воєнного стану. У зв’язку з цим підгрупа обговорювала можливість використання посвідчення на повернення в Україну як документа, що може уможливити участь у виборах одразу після прибуття на підконтрольну територію, однак для реалізації цього підходу можуть знадобитися зміни до урядових процедур, зокрема порядку оформлення та видачі такого посвідчення.

Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія19.02.26, 14:37 • 41559 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоПолітика