Виборча адреса ВПО - головна проблема майбутніх виборів

Наразі найпроблемнішим питанням, яке стосується майбутніх виборів в Україні, залишається питання виборчої адреси, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила народна депутатка й правозахисниця Таміла Ташева під час засідання Робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів, яке відбулося 20 лютого, передає УНН.

Реалізація виборчих прав ВПО

Як пояснила Ташева, найбільше обговорень викликала пропозиція щодо автоматичної процедури, пов’язаної з визначенням параметрів голосування для ВПО, зареєстрованих на окупованих територіях.

Підгрупа підтримала надання ЦВК доступу до реєстру ВПО, але застерегла, що дані в ньому можуть бути не повністю актуальними для всіх категорій громадян.

За словами парламентарки, у підгрупі обговорювали ідентифікацію виборців між реєстрами та дійшли висновку про доцільність використання унікального ідентифікатора – податкового номера (РНОКПП) – для спрощення зіставлення даних. До дискусій запрошували представників Мінцифри та Мінсоцполітики.

Також, як зазначила співголова підгрупи, під час обговорення закцентували на необхідності повідомляти виборця про зміну параметрів голосування, однак механізм такого інформування потребує технічного рішення. Серед можливих каналів називали поштові повідомлення, електронну пошту, мобільний зв’язок та застосунок "Дія".

Щодо зміни виборчої адреси та місця голосування, Ташева повідомила, що підгрупа загалом підтримала запропоновану редакцію відповідних статей проєкту, які передбачають заявницький принцип у паперовій або електронній формі. Водночас окремі учасники порушували питання підтвердження нової виборчої адреси документами (наприклад, довідкою ВПО чи договором оренди), а також можливого посилення відповідальності за надання недостовірних даних.

Окремим блоком підгрупа розглядала питання документів для голосування для громадян з окупованих територій.

Як пояснила Ташева, частина таких виборців може не мати чинних документів, зокрема через прострочення або невклеєні фото у визначенні вікові періоди, а дія окремих норм щодо чинності прострочених документів обмежена періодом воєнного стану. У зв’язку з цим підгрупа обговорювала можливість використання посвідчення на повернення в Україну як документа, що може уможливити участь у виборах одразу після прибуття на підконтрольну територію, однак для реалізації цього підходу можуть знадобитися зміни до урядових процедур, зокрема порядку оформлення та видачі такого посвідчення.

