Избирательный адрес ВПЛ – главная проблема предстоящих выборов
Киев • УНН
В Украине продолжается подготовка законодательных предложений по организации предстоящих выборов в послевоенных условиях, и ключевые дискуссии уже концентрируются вокруг того, как обеспечить право голоса миллионам граждан, изменивших место жительства из-за войны.
На данный момент самым проблемным вопросом, касающимся предстоящих выборов в Украине, остается вопрос избирательного адреса, в частности для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила народный депутат и правозащитница Тамила Ташева во время заседания Рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов, которое состоялось 20 февраля, передает УНН.
Реализация избирательных прав ВПЛ
Как пояснила Ташева, наибольшее обсуждение вызвала предложение об автоматической процедуре, связанной с определением параметров голосования для ВПЛ, зарегистрированных на оккупированных территориях.
Подгруппа поддержала предоставление ЦИК доступа к реестру ВПЛ, но предостерегла, что данные в нем могут быть не полностью актуальными для всех категорий граждан.
По словам парламентария, в подгруппе обсуждали идентификацию избирателей между реестрами и пришли к выводу о целесообразности использования уникального идентификатора – налогового номера (РНОКПП) – для упрощения сопоставления данных. К дискуссиям приглашали представителей Минцифры и Минсоцполитики.
Также, как отметила сопредседатель подгруппы, во время обсуждения акцентировали внимание на необходимости сообщать избирателю об изменении параметров голосования, однако механизм такого информирования требует технического решения. Среди возможных каналов называли почтовые сообщения, электронную почту, мобильную связь и приложение "Дія".
В Раде обсудили риски администрирования послевоенных выборов и создания специзбирательных участков17.02.26, 19:07 • 3146 просмотров
Относительно изменения избирательного адреса и места голосования, Ташева сообщила, что подгруппа в целом поддержала предложенную редакцию соответствующих статей проекта, которые предусматривают заявительный принцип в бумажной или электронной форме. В то же время отдельные участники поднимали вопросы подтверждения нового избирательного адреса документами (например, справкой ВПЛ или договором аренды), а также возможного усиления ответственности за предоставление недостоверных данных.
Отдельным блоком подгруппа рассматривала вопросы документов для голосования для граждан с оккупированных территорий.
Как пояснила Ташева, часть таких избирателей может не иметь действующих документов, в частности из-за просрочки или невклеенных фото в определенные возрастные периоды, а действие отдельных норм относительно действительности просроченных документов ограничено периодом военного положения. В связи с этим подгруппа обсуждала возможность использования удостоверения на возвращение в Украину как документа, который может сделать возможным участие в выборах сразу после прибытия на подконтрольную территорию, однако для реализации этого подхода могут понадобиться изменения в правительственные процедуры, в частности порядок оформления и выдачи такого удостоверения.
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания19.02.26, 14:37 • 41560 просмотров