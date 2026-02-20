$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 10744 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 12503 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 14745 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 28591 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 12680 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19740 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49847 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82420 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51677 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Избирательный адрес ВПЛ – главная проблема предстоящих выборов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Украине продолжается подготовка законодательных предложений по организации предстоящих выборов в послевоенных условиях, и ключевые дискуссии уже концентрируются вокруг того, как обеспечить право голоса миллионам граждан, изменивших место жительства из-за войны.

Избирательный адрес ВПЛ – главная проблема предстоящих выборов

На данный момент самым проблемным вопросом, касающимся предстоящих выборов в Украине, остается вопрос избирательного адреса, в частности для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила народный депутат и правозащитница Тамила Ташева во время заседания Рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов, которое состоялось 20 февраля, передает УНН.

Реализация избирательных прав ВПЛ

Как пояснила Ташева, наибольшее обсуждение вызвала предложение об автоматической процедуре, связанной с определением параметров голосования для ВПЛ, зарегистрированных на оккупированных территориях.

Подгруппа поддержала предоставление ЦИК доступа к реестру ВПЛ, но предостерегла, что данные в нем могут быть не полностью актуальными для всех категорий граждан.

По словам парламентария, в подгруппе обсуждали идентификацию избирателей между реестрами и пришли к выводу о целесообразности использования уникального идентификатора – налогового номера (РНОКПП) – для упрощения сопоставления данных. К дискуссиям приглашали представителей Минцифры и Минсоцполитики.

Также, как отметила сопредседатель подгруппы, во время обсуждения акцентировали внимание на необходимости сообщать избирателю об изменении параметров голосования, однако механизм такого информирования требует технического решения. Среди возможных каналов называли почтовые сообщения, электронную почту, мобильную связь и приложение "Дія".

В Раде обсудили риски администрирования послевоенных выборов и создания специзбирательных участков17.02.26, 19:07 • 3146 просмотров

Относительно изменения избирательного адреса и места голосования, Ташева сообщила, что подгруппа в целом поддержала предложенную редакцию соответствующих статей проекта, которые предусматривают заявительный принцип в бумажной или электронной форме. В то же время отдельные участники поднимали вопросы подтверждения нового избирательного адреса документами (например, справкой ВПЛ или договором аренды), а также возможного усиления ответственности за предоставление недостоверных данных.

Отдельным блоком подгруппа рассматривала вопросы документов для голосования для граждан с оккупированных территорий.

Как пояснила Ташева, часть таких избирателей может не иметь действующих документов, в частности из-за просрочки или невклеенных фото в определенные возрастные периоды, а действие отдельных норм относительно действительности просроченных документов ограничено периодом военного положения. В связи с этим подгруппа обсуждала возможность использования удостоверения на возвращение в Украину как документа, который может сделать возможным участие в выборах сразу после прибытия на подконтрольную территорию, однако для реализации этого подхода могут понадобиться изменения в правительственные процедуры, в частности порядок оформления и выдачи такого удостоверения.

Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания19.02.26, 14:37 • 41560 просмотров

Александра Василенко

ОбществоПолитика