$41.370.05
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
08:46 • 156 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 1576 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 6550 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 15528 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 13001 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 31473 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 43014 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 58387 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48758 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192138 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
49%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 148943 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 148594 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 135917 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 133116 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 126017 перегляди
Публікації
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 156 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 7380 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15527 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 58387 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 85566 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Паттінсон
Андрій Парубій
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 858 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 31475 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 41850 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 171435 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 299158 перегляди
Актуальне
The Guardian
COVID-19
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейкові новини

Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Покоління Z, що налічує майже 2 мільярди людей, формує нові стандарти відносин з фінансовими установами. Вони вимагають швидкості, персоналізації та технологічних рішень, а також цінують безпеку та прозорість.

Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору

Покоління, народжене в період 1997-2012 роки, активно формує нові стандарти стосунків із фінансовими установами та змінює їх під власні потреби. Воно й не дивно, адже загальна кількість представників "Gen Z" налічує майже 2 мільярди людей по всьому світу. І саме ці люди є новим фінансово незалежним віковим прошарком, який формує тренди. Чому це виклик для банківської сфери та як адаптуватися до нового вибагливого клієнта, розбирався УНН. 

"Покоління Z" виросло у світі шаленого розвитку технологій та сформувалося як споживачі, які вимагають швидкості і не пробачають помилок. Миттєві перекази, високий рівень сервісу, зручні банківські додатки – все це базові вимоги нового фінансово-активного покоління, а не технологічне диво, як це сприймалося раніше. "Gen Z" не чекає милості від банків – це покоління чекає миттєвого пуш-повідомлення про зарахування грошей на рахунок. Крім того, молодь хоче персоналізованих рішень, які відповідають їхнім цінностям і стилю життя. Саме такі очікування змушують фінансовий сектор змінюватися, пояснює фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка 

Фінансові очікування нового покоління – це швидкі платежі в реальному часі, персоналізовані продукти та сервіси, які відповідають їхнім цінностям. Молодь прагне інструментів на основі штучного інтелекту та гнучких фінансових рішень. Нове покоління не варто сприймати, як безвідповідальних чи недалекоглядних. "Gen Z" це перше покоління, яке виросло разом з ринком криптовалюти в кишені. Це покоління прагматиків, які гостро зосереджені на забезпеченні свого фінансового майбутнього

- пояснює Олена Сосєдка.

Дослідження підтверджують слова експертки. Так, за даними World Economic Forum, представники Gen Z заощаджують в середньому 14% доходу, адже мають культуру "фінансової подушки". Водночас вони мають вищий інтерес до криптовалют та цифрових активів, ніж у старших поколінь. Так, 42% представників "покоління Z" вже вклалися у криптовалюту. Примітно також те, що жінки цього покоління на 50% частіше інвестують у цифрові активи, ніж представниці інших поколінь. 

Попри те, що онлайн-банкінг і мобільні додатки сьогодні є критично важливими для молоді, повністю відмовлятися від фізичних відділень банків зарано. Опитування показують, що 43% представників "Gen Z" вважають фізичні відділення банків важливими, адже вони дають "відчуття спокою й безпеки". Для цього покоління цінність має не стільки сам формат онлайн чи офлайн, скільки загальний рівень сервісу. Тут йдеться про комплексний підхід: швидку реакцію служби підтримки, простоту процесу відкриття рахунку, прозорість тарифів, відсутність прихованих комісій та інтуїтивний дизайн платформи.

Нове фінансове покоління не відмовляється від традиційних банківських інструментів і відкриті до інновацій, які поєднують обидва світи. Вони схвально ставляться до ідеї цифрових валют центральних банків і підтримують токенізацію реальних активів, щоб торгувати ними на блокчейні. Для "Gen Z" банк – це вже не просто місце для зберігання грошей, а сервіс, яким користуються щодня і який має бути таким же зручним, як їхні улюблені цифрові продукти: TikTok чи Spotify

- додає Олена Сосєдка.

Не дивно, що 82% представників цього покоління готові змінити банк заради кращого цифрового сервісу. Для фінансових установ це сигнал: молодь не тримається за бренд через традиції чи звички, вони обирають того, хто забезпечує найкращий досвід тут і зараз. І ті банки, які проігнорують цю вимогу, ризикують втратити цілу генерацію клієнтів, яка вже сьогодні формує обличчя ринку і визначатиме його у найближчі десятиліття.

Висновок

"Покоління Z" кожного дня кидає нові виклики фінансовій галузі. Воно прагне швидкості, технологій та персоналізації. Водночас очікує від банків безпеки й людського контакту у критичних моментах. Тож, ті банки, які зможуть поєднати інновації з довірою та клієнтоорієнтованістю – отримають не просто нових користувачів, а лояльних клієнтів на десятиліття вперед. 

Для банківського сектору це не лише виклик, а й "екзамен на виживання". Адже адаптувавшись сьогодні, вони зможуть залишатися конкурентними завтра – у світі, де фінансові звички формують наймолодші й найвибагливіші клієнти.

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнологіїПублікації
Конкорд Банк
Олена Сосєдка
TikTok
Spotify