Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору

Покоління, народжене в період 1997-2012 роки, активно формує нові стандарти стосунків із фінансовими установами та змінює їх під власні потреби. Воно й не дивно, адже загальна кількість представників "Gen Z" налічує майже 2 мільярди людей по всьому світу. І саме ці люди є новим фінансово незалежним віковим прошарком, який формує тренди. Чому це виклик для банківської сфери та як адаптуватися до нового вибагливого клієнта, розбирався УНН.

"Покоління Z" виросло у світі шаленого розвитку технологій та сформувалося як споживачі, які вимагають швидкості і не пробачають помилок. Миттєві перекази, високий рівень сервісу, зручні банківські додатки – все це базові вимоги нового фінансово-активного покоління, а не технологічне диво, як це сприймалося раніше. "Gen Z" не чекає милості від банків – це покоління чекає миттєвого пуш-повідомлення про зарахування грошей на рахунок. Крім того, молодь хоче персоналізованих рішень, які відповідають їхнім цінностям і стилю життя. Саме такі очікування змушують фінансовий сектор змінюватися, пояснює фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка

Фінансові очікування нового покоління – це швидкі платежі в реальному часі, персоналізовані продукти та сервіси, які відповідають їхнім цінностям. Молодь прагне інструментів на основі штучного інтелекту та гнучких фінансових рішень. Нове покоління не варто сприймати, як безвідповідальних чи недалекоглядних. "Gen Z" це перше покоління, яке виросло разом з ринком криптовалюти в кишені. Це покоління прагматиків, які гостро зосереджені на забезпеченні свого фінансового майбутнього - пояснює Олена Сосєдка.

Дослідження підтверджують слова експертки. Так, за даними World Economic Forum, представники Gen Z заощаджують в середньому 14% доходу, адже мають культуру "фінансової подушки". Водночас вони мають вищий інтерес до криптовалют та цифрових активів, ніж у старших поколінь. Так, 42% представників "покоління Z" вже вклалися у криптовалюту. Примітно також те, що жінки цього покоління на 50% частіше інвестують у цифрові активи, ніж представниці інших поколінь.

Попри те, що онлайн-банкінг і мобільні додатки сьогодні є критично важливими для молоді, повністю відмовлятися від фізичних відділень банків зарано. Опитування показують, що 43% представників "Gen Z" вважають фізичні відділення банків важливими, адже вони дають "відчуття спокою й безпеки". Для цього покоління цінність має не стільки сам формат онлайн чи офлайн, скільки загальний рівень сервісу. Тут йдеться про комплексний підхід: швидку реакцію служби підтримки, простоту процесу відкриття рахунку, прозорість тарифів, відсутність прихованих комісій та інтуїтивний дизайн платформи.

Нове фінансове покоління не відмовляється від традиційних банківських інструментів і відкриті до інновацій, які поєднують обидва світи. Вони схвально ставляться до ідеї цифрових валют центральних банків і підтримують токенізацію реальних активів, щоб торгувати ними на блокчейні. Для "Gen Z" банк – це вже не просто місце для зберігання грошей, а сервіс, яким користуються щодня і який має бути таким же зручним, як їхні улюблені цифрові продукти: TikTok чи Spotify - додає Олена Сосєдка.

Не дивно, що 82% представників цього покоління готові змінити банк заради кращого цифрового сервісу. Для фінансових установ це сигнал: молодь не тримається за бренд через традиції чи звички, вони обирають того, хто забезпечує найкращий досвід тут і зараз. І ті банки, які проігнорують цю вимогу, ризикують втратити цілу генерацію клієнтів, яка вже сьогодні формує обличчя ринку і визначатиме його у найближчі десятиліття.

Висновок

"Покоління Z" кожного дня кидає нові виклики фінансовій галузі. Воно прагне швидкості, технологій та персоналізації. Водночас очікує від банків безпеки й людського контакту у критичних моментах. Тож, ті банки, які зможуть поєднати інновації з довірою та клієнтоорієнтованістю – отримають не просто нових користувачів, а лояльних клієнтів на десятиліття вперед.

Для банківського сектору це не лише виклик, а й "екзамен на виживання". Адже адаптувавшись сьогодні, вони зможуть залишатися конкурентними завтра – у світі, де фінансові звички формують наймолодші й найвибагливіші клієнти.