Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору

Поколение, родившееся в период 1997-2012 годов, активно формирует новые стандарты отношений с финансовыми учреждениями и меняет их под собственные нужды. Оно и неудивительно, ведь общая численность представителей "Gen Z" насчитывает почти 2 миллиарда человек по всему миру. И именно эти люди являются новым финансово независимым возрастным слоем, который формирует тренды. Почему это вызов для банковской сферы и как адаптироваться к новому требовательному клиенту, разбирался УНН.

"Поколение Z" выросло в мире безумного развития технологий и сформировалось как потребители, которые требуют скорости и не прощают ошибок. Мгновенные переводы, высокий уровень сервиса, удобные банковские приложения – все это базовые требования нового финансово-активного поколения, а не технологическое чудо, как это воспринималось ранее. "Gen Z" не ждет милости от банков – это поколение ждет мгновенного пуш-уведомления о зачислении денег на счет. Кроме того, молодежь хочет персонализированных решений, которые соответствуют их ценностям и стилю жизни. Именно такие ожидания заставляют финансовый сектор меняться, объясняет финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка

Финансовые ожидания нового поколения – это быстрые платежи в реальном времени, персонализированные продукты и сервисы, которые соответствуют их ценностям. Молодежь стремится к инструментам на основе искусственного интеллекта и гибким финансовым решениям. Новое поколение не стоит воспринимать как безответственных или недальновидных. "Gen Z" это первое поколение, которое выросло вместе с рынком криптовалюты в кармане. Это поколение прагматиков, которые остро сосредоточены на обеспечении своего финансового будущего - объясняет Елена Соседка.

Исследования подтверждают слова эксперта. Так, по данным World Economic Forum, представители Gen Z экономят в среднем 14% дохода, ведь имеют культуру "финансовой подушки". В то же время они имеют более высокий интерес к криптовалютам и цифровым активам, чем у старших поколений. Так, 42% представителей "поколения Z" уже вложились в криптовалюту. Примечательно также то, что женщины этого поколения на 50% чаще инвестируют в цифровые активы, чем представительницы других поколений.

Несмотря на то, что онлайн-банкинг и мобильные приложения сегодня являются критически важными для молодежи, полностью отказываться от физических отделений банков рано. Опросы показывают, что 43% представителей "Gen Z" считают физические отделения банков важными, ведь они дают "чувство спокойствия и безопасности". Для этого поколения ценность имеет не столько сам формат онлайн или офлайн, сколько общий уровень сервиса. Здесь речь идет о комплексном подходе: быстрой реакции службы поддержки, простоте процесса открытия счета, прозрачности тарифов, отсутствии скрытых комиссий и интуитивном дизайне платформы.

Новое финансовое поколение не отказывается от традиционных банковских инструментов и открыто к инновациям, которые объединяют оба мира. Они одобрительно относятся к идее цифровых валют центральных банков и поддерживают токенизацию реальных активов, чтобы торговать ими на блокчейне. Для "Gen Z" банк – это уже не просто место для хранения денег, а сервис, которым пользуются ежедневно и который должен быть таким же удобным, как их любимые цифровые продукты: TikTok или Spotify - добавляет Елена Соседка.

Неудивительно, что 82% представителей этого поколения готовы сменить банк ради лучшего цифрового сервиса. Для финансовых учреждений это сигнал: молодежь не держится за бренд из-за традиций или привычек, они выбирают того, кто обеспечивает лучший опыт здесь и сейчас. И те банки, которые проигнорируют это требование, рискуют потерять целое поколение клиентов, которое уже сегодня формирует лицо рынка и будет определять его в ближайшие десятилетия.

Вывод

"Поколение Z" каждый день бросает новые вызовы финансовой отрасли. Оно стремится к скорости, технологиям и персонализации. В то же время ожидает от банков безопасности и человеческого контакта в критических моментах. Поэтому те банки, которые смогут совместить инновации с доверием и клиентоориентированностью – получат не просто новых пользователей, а лояльных клиентов на десятилетия вперед.

Для банковского сектора это не только вызов, но и "экзамен на выживание". Ведь адаптировавшись сегодня, они смогут оставаться конкурентными завтра – в мире, где финансовые привычки формируют самые молодые и самые требовательные клиенты.