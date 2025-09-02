$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 182 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 1620 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 6652 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 15621 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 13049 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 31523 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 43032 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 58442 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48762 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192140 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
49%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 148943 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 148594 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 135917 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 133116 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 126017 просмотра
публикации
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 190 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 7534 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 15673 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 58474 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 85636 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Паттинсон
Андрей Парубий
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 906 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 31529 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 41863 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 171447 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 299171 просмотра
Актуальное
Хранитель
COVID-19
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейковые новости

Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Поколение Z, насчитывающее почти 2 миллиарда человек, формирует новые стандарты отношений с финансовыми учреждениями. Они требуют скорости, персонализации и технологических решений, а также ценят безопасность и прозрачность.

Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору

Поколение, родившееся в период 1997-2012 годов, активно формирует новые стандарты отношений с финансовыми учреждениями и меняет их под собственные нужды. Оно и неудивительно, ведь общая численность представителей "Gen Z" насчитывает почти 2 миллиарда человек по всему миру. И именно эти люди являются новым финансово независимым возрастным слоем, который формирует тренды. Почему это вызов для банковской сферы и как адаптироваться к новому требовательному клиенту, разбирался УНН. 

"Поколение Z" выросло в мире безумного развития технологий и сформировалось как потребители, которые требуют скорости и не прощают ошибок. Мгновенные переводы, высокий уровень сервиса, удобные банковские приложения – все это базовые требования нового финансово-активного поколения, а не технологическое чудо, как это воспринималось ранее. "Gen Z" не ждет милости от банков – это поколение ждет мгновенного пуш-уведомления о зачислении денег на счет. Кроме того, молодежь хочет персонализированных решений, которые соответствуют их ценностям и стилю жизни. Именно такие ожидания заставляют финансовый сектор меняться, объясняет финтех-эксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка 

Финансовые ожидания нового поколения – это быстрые платежи в реальном времени, персонализированные продукты и сервисы, которые соответствуют их ценностям. Молодежь стремится к инструментам на основе искусственного интеллекта и гибким финансовым решениям. Новое поколение не стоит воспринимать как безответственных или недальновидных. "Gen Z" это первое поколение, которое выросло вместе с рынком криптовалюты в кармане. Это поколение прагматиков, которые остро сосредоточены на обеспечении своего финансового будущего

- объясняет Елена Соседка.

Исследования подтверждают слова эксперта. Так, по данным World Economic Forum, представители Gen Z экономят в среднем 14% дохода, ведь имеют культуру "финансовой подушки". В то же время они имеют более высокий интерес к криптовалютам и цифровым активам, чем у старших поколений. Так, 42% представителей "поколения Z" уже вложились в криптовалюту. Примечательно также то, что женщины этого поколения на 50% чаще инвестируют в цифровые активы, чем представительницы других поколений. 

Несмотря на то, что онлайн-банкинг и мобильные приложения сегодня являются критически важными для молодежи, полностью отказываться от физических отделений банков рано. Опросы показывают, что 43% представителей "Gen Z" считают физические отделения банков важными, ведь они дают "чувство спокойствия и безопасности". Для этого поколения ценность имеет не столько сам формат онлайн или офлайн, сколько общий уровень сервиса. Здесь речь идет о комплексном подходе: быстрой реакции службы поддержки, простоте процесса открытия счета, прозрачности тарифов, отсутствии скрытых комиссий и интуитивном дизайне платформы.

Новое финансовое поколение не отказывается от традиционных банковских инструментов и открыто к инновациям, которые объединяют оба мира. Они одобрительно относятся к идее цифровых валют центральных банков и поддерживают токенизацию реальных активов, чтобы торговать ими на блокчейне. Для "Gen Z" банк – это уже не просто место для хранения денег, а сервис, которым пользуются ежедневно и который должен быть таким же удобным, как их любимые цифровые продукты: TikTok или Spotify

- добавляет Елена Соседка.

Неудивительно, что 82% представителей этого поколения готовы сменить банк ради лучшего цифрового сервиса. Для финансовых учреждений это сигнал: молодежь не держится за бренд из-за традиций или привычек, они выбирают того, кто обеспечивает лучший опыт здесь и сейчас. И те банки, которые проигнорируют это требование, рискуют потерять целое поколение клиентов, которое уже сегодня формирует лицо рынка и будет определять его в ближайшие десятилетия.

Вывод

"Поколение Z" каждый день бросает новые вызовы финансовой отрасли. Оно стремится к скорости, технологиям и персонализации. В то же время ожидает от банков безопасности и человеческого контакта в критических моментах. Поэтому те банки, которые смогут совместить инновации с доверием и клиентоориентированностью – получат не просто новых пользователей, а лояльных клиентов на десятилетия вперед. 

Для банковского сектора это не только вызов, но и "экзамен на выживание". Ведь адаптировавшись сегодня, они смогут оставаться конкурентными завтра – в мире, где финансовые привычки формируют самые молодые и самые требовательные клиенты.

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологиипубликации
Конкорд Банк
Елена Соседка
ТикТок
Spotify