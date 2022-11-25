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Введення стелі цін та ембарго на нафту: як рішення вплинуть на російську економіку

Введення стелі цін та ембарго на нафту: як рішення вплинуть на російську економіку

Київ • УНН

 • 1773793 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Впровадження стелі цін на російську нафту скоротить надходження до російського бюджету на декілька мільярдів доларів. Але основний вплив на економіку рф здійснить ефективне впровадження ембарго на нафту та нафтопродукти. Про це в коментарі УНН розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Цитата

«Безумовно, це відобразиться. Але основна втрата російського бюджету буде не стільки від стелі на нафту, скільки від ембарго на поставки нафти та нафтопродуктів до ринку ЄС. Цей ринок становить більше ніж 50% усіх поставок російської нафти на експорт. Що стосується встановлення стелі цін, тут залежить від того, на якому рівні вона буде визначена. Навіть якщо буде встановлено 60 доларів за барель, це теж не так вже й мало. Це дає можливість російським компаніям працювати з прибутками і перераховувати достатньо великі кошти до бюджету. Окрім того, треба враховувати, що зараз ціна приблизно на рівні 80 доларів, але росія вимушена продавати нафту зі значними знижками, тому що існують певні перестороги щодо її купівлі. Тож вона десь і продається зараз в межах 65-70 доларів. А значить, великих втрат, я думаю, у росії не буде, вони ще зможуть працювати прибутково», – розповів Омельченко.

Проте, експерт вважає, що рішення введення стелі ціни правильне, і навіть з таким розрахунком росія втратить декілька мільярдів доларів. Окрім того, російська нафта стане достатньо “токсичною”, щоб її купувати.

«Та все ж найбільші втрати російська нафтова галузь буде мати від ембарго ЄС, яке вступить 5 грудня на нафту і 5 лютого на нафтопродукти. Таким чином, у цьому році, за різними експертними розрахунками, очікується, що валовий продукт росії скоротиться на 7-8%. Якщо буде ефективно впроваджене ембарго, то, я думаю, що на наступний рік можливе падіння російського ВВП на 12-15%», – зазначив Омельченко.

Нагадаємо

Єврокомісія запропонувала стелю цін у 65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії відхилили пропозицію як "занадто щедрий подарунок" для москви.

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