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Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику

Введение потолка цен и эмбарго на нефть: как решения повлияют на российскую экономику

Киев • УНН

 • 1773790 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Внедрение потолка цен на российскую нефть сократит поступления в российский бюджет на несколько миллиардов долларов. Но основное влияние на экономику россии окажет эффективное внедрение эмбарго на нефть и нефтепродукты. Об этом в комментарии УНН рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Цитата

"Безусловно, это отразится. Но основная потеря российского бюджета будет не столько от потолка на нефть, сколько от эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов на рынок ЕС. Этот рынок составляет более 50% всех поставок российской нефти на экспорт. Что касается установления потолка цен, здесь зависит от того, на каком уровне он будет определен. Даже если будет установлено 60 долларов за баррель, это тоже не так уж мало. Это дает возможность российским компаниям работать с прибылями и перечислять достаточно большие средства в бюджет. Кроме того, следует учитывать, что сейчас цена примерно на уровне 80 долларов, но россия вынуждена продавать нефть со значительными скидками, потому что существуют определенные опасения относительно ее покупки. Так что она где-то и продается сейчас в пределах 65-70 долларов. А значит, больших потерь, я думаю, у россии не будет, они еще смогут работать прибыльно", рассказал Омельченко.

Однако эксперт считает, что решение введения потолка цен правильное, и даже с таким расчетом россия потеряет несколько миллиардов долларов. Кроме того, российская нефть станет достаточно “токсичной”, чтобы ее покупать.

"И все же наибольшие потери российская нефтяная отрасль будет иметь от эмбарго ЕС, которое вступит 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты. Таким образом, в этом году, по разным экспертным расчетам, ожидается, что валовой продукт россии сократится на 7-8%. Если будет эффективно внедрено эмбарго, то, я думаю, что на следующий год возможно падение российского ВВП на 12-15%", – отметил Омельченко.

Напомним

Еврокомиссия предложила потолок цен в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии отклонили предложение как "слишком щедрый подарок" для москвы.

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