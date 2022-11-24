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Країни ЄС планують встановити стелю цін на нафту 65-70 дол. за баррель, Польща виступила проти - ЗМІ

Країни ЄС планують встановити стелю цін на нафту 65-70 дол. за баррель, Польща виступила проти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1260390 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Переговори між країнами Європейського Союзу щодо обмеження ціни на російську нафту призупинилися, оскільки уряди розійшлися в поглядах, як розробити план. Більшість країн виступають за обмеження у розмірі 65-70 доларів за барель, окрім Польщі та країн Балтії, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерел, Єврокомісія запропонувала стелю цін у 65 доларів за барель, але Польща та країни Балтії відхилили пропозицію як "занадто щедрий подарунок" для москви. Проте, деякі країни з великими судноплавними галузями, зокрема Греція, не хочуть опускатися нижче 70 доларів, що є верхньою межею діапазону, висунутою ЄС в середу.

У четвер, 24 листопада, планується продовжити обговорення після того, як деякі уряди, ймовірно, проконсультуються з Вашингтоном, зазначили співрозмовники видання. Переговори у середу показали, що у блоці залишаються розбіжності щодо ліміту ціни на російську нафту, який спочатку висунули США, але угода все ще вважається досягнутою. 

"Ми шукаємо способи, як це може спрацювати, і як знайти спільну основу, щоб це можна було реалізувати ідеально прагматичним і ефективним способом, водночас уникаючи загрози надмірних збитків для країн Європейського Союзу. Зі свого боку я хочу сказати, що цілком упевнений у тому, що ми скоро це зробимо", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у середу ввечері.

Високопоставлений урядовець у коаліції з обмеження цін також висловив упевненість, що уряди ЄС найближчим часом домовляться про ціну, і ця угода запрацює до крайнього терміну 5 грудня, коли почнуть діяти нафтові санкції Євросоюзу. Він додав, що обговорювана ціна у 65 доларів за барель відповідає критеріям, узгодженими коаліцією, і з часом її можна буде скоригувати за необхідності.

За словами старшого наукового співробітника аналітичного центру Bruegel Сімоне Тальяп'єтра, наразі російська нафта торгується зі значним дисконтом порівняно з Brent, близько 65 доларів за барель. Він додав, що якщо встановити стелю цін на тому ж рівні, це не завдасть великої шкоди росії.

Нагадаємо

У понеділок, 21 листопада, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні під час торгів впали в ціні до 87,08 долара за барель.

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