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Нафта подешевшала до майже 2-місячного мінімуму

Нафта подешевшала до майже 2-місячного мінімуму

Київ • УНН

 • 352400 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 87,08 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:41, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,62%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 79,61 долара за барель, втративши 0,59%.

Деталі

Ціни на нафту впали майже до двомісячного мінімуму в понеділок, на тлі того, як побоювання щодо поставок послабшали, а побоювання з приводу попиту на паливо з боку Китаю та зміцнення долара США чинили тиск на ціни, відзначає Reuters.

Обидві марки закрилися в п'ятницю на найнижчому рівні ціни з 27 вересня, продовживши втрати другий тиждень поспіль: Brent впала на 9%, а WTI - на 10%.

Тим часом обмежені запаси сирої нафти в Європі скоротилися, при цьому нафтопереробники накопичили запаси напередодні набуття чинності ембарго ЄС на російську нафту 5 грудня, що чинить тиск на фізичні ринки сирої нафти в Європі, Африці та США.

Головний представник ЄС з енергетичної політики сказав, що ЄС очікує, що вчасно буде завершена робота для введення плану G7 щодо стелі цін на російську нафту 5 грудня.

Українські Національні Новини

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