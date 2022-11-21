Нефть подешевела почти до 2-месячного минимума

По данным Bloomberg по состоянию на 8:41, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,62%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 79,61 доллара за баррель, потеряв 0,59%.

Детали

Цены на нефть упали почти до двухмесячного минимума в понедельник, на фоне того, как опасения по поводу ослабли, а опасения по поводу спроса на топливо со стороны Китая и укрепления доллара США оказывали давление на цены, отмечает Reuters.

Обе марки закрылись в пятницу на самом низком уровне цены с 27 сентября, продолжив потери вторую неделю подряд: Brent упала на 9%, а WTI – на 10%.

Между тем, ограниченные запасы сырой нефти в Европе сократились, при этом нефтепереработчики накопили запасы накануне вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть 5 декабря, что оказывает давление на физические рынки сырой нефти в Европе, Африке и США.

Главный представитель ЕС по энергетической политике сказал, что ЕС ожидает, что вовремя будет завершена работа по введению плана G7 по потолку цен на российскую нефть 5 декабря.