Страны ЕС планируют установить потолок цен на нефть 65-70 долл. за баррель, Польша выступила против - СМИ

Детали

По словам источников, Еврокомиссия предложила потолок цен в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии отклонили предложение как "слишком щедрый подарок" для москвы. Однако некоторые страны с крупными судоходными отраслями, в частности Греция, не хотят опускаться ниже 70 долларов, что является верхним пределом диапазона, выдвинутым ЕС в среду.

В четверг, 24 ноября, планируется продлить обсуждение после того, как некоторые правительства, вероятно, проконсультируются с Вашингтоном, отметили собеседники издания. Переговоры в среду показали, что в блоке остаются разногласия по поводу лимита цены на российскую нефть, который первоначально выдвинули США, но соглашение все еще считается достигнутым.

"Мы ищем способы, как это может сработать, и как найти общую основу, чтобы это можно было реализовать идеально прагматичным и эффективным способом, одновременно избегая угрозы чрезмерного ущерба для стран Европейского Союза. Со своей стороны я хочу сказать, что вполне уверен в том, что мы скоро это сделаем", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в среду вечером.

Высокопоставленный чиновник в коалиции по ограничению цен также выразил уверенность, что правительства ЕС в ближайшее время договорятся о цене и это соглашение заработает до крайнего срока 5 декабря, когда начнут действовать нефтяные санкции Евросоюза. Он добавил, что обсуждаемая цена в 65 долларов за баррель соответствует критериям, согласованным коалицией, и со временем ее можно будет скорректировать при необходимости.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра, сейчас российская нефть торгуется со значительным дисконтом по сравнению с Brent, около 65 долларов за баррель. Он добавил, что если установить потолок цен на том же уровне, это не нанесет большого вреда россии.

Напомним

В понедельник, 21 ноября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​январе во время торгов упали в цене до 87,08 доллара за баррель.