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Страны ЕС планируют установить потолок цен на нефть 65-70 долл. за баррель, Польша выступила против - СМИ

Страны ЕС планируют установить потолок цен на нефть 65-70 долл. за баррель, Польша выступила против - СМИ

Киев • УНН

 • 1260389 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Переговоры между странами Европейского Союза по ограничению цены на российскую нефть приостановились, поскольку правительства разошлись во взглядах, как разработать план. Большинство стран выступают за ограничение в размере 65-70 долларов за баррель, кроме Польши и стран Балтии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников, Еврокомиссия предложила потолок цен в 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии отклонили предложение как "слишком щедрый подарок" для москвы. Однако некоторые страны с крупными судоходными отраслями, в частности Греция, не хотят опускаться ниже 70 долларов, что является верхним пределом диапазона, выдвинутым ЕС в среду.

В четверг, 24 ноября, планируется продлить обсуждение после того, как некоторые правительства, вероятно, проконсультируются с Вашингтоном, отметили собеседники издания. Переговоры в среду показали, что в блоке остаются разногласия по поводу лимита цены на российскую нефть, который первоначально выдвинули США, но соглашение все еще считается достигнутым. 

"Мы ищем способы, как это может сработать, и как найти общую основу, чтобы это можно было реализовать идеально прагматичным и эффективным способом, одновременно избегая угрозы чрезмерного ущерба для стран Европейского Союза. Со своей стороны я хочу сказать, что вполне уверен в том, что мы скоро это сделаем", – сказал канцлер Германии Олаф Шольц журналистам в среду вечером.

Высокопоставленный чиновник в коалиции по ограничению цен также выразил уверенность, что правительства ЕС в ближайшее время договорятся о цене и это соглашение заработает до крайнего срока 5 декабря, когда начнут действовать нефтяные санкции Евросоюза. Он добавил, что обсуждаемая цена в 65 долларов за баррель соответствует критериям, согласованным коалицией, и со временем ее можно будет скорректировать при необходимости.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра, сейчас российская нефть торгуется со значительным дисконтом по сравнению с Brent, около 65 долларов за баррель. Он добавил, что если установить потолок цен на том же уровне, это не нанесет большого вреда россии.

Напомним

В понедельник, 21 ноября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​январе во время торгов упали в цене до 87,08 доллара за баррель.

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