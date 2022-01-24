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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Вугільна справа: у ДБР заявили, що Порошенко досі не здав свої закордонні паспорти

Вугільна справа: у ДБР заявили, що Порошенко досі не здав свої закордонні паспорти

Київ • УНН

 • 15921 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. П'ятий президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко, який є підозрюваним у вугільній справі, досі не здав закордонні паспорти. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.

Цитата

"... підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", - повідомили у ДБР.

Раніше

19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Нагадуємо

20 грудня 2021 року п’ятому Президенту України, нині народному депутату України Порошенку П.О., повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

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